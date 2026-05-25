'BAŠ NEUGODAN OSJEĆAJ'

Dva jaka potresa zatresla Dalmaciju u manje od 15 minuta: 'Dobro se osjetilo'

potres
Foto: EMSC
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
25.05.2026.
u 18:06

Građani su iz više mjesta srednje Dalmacije na stranici EMSC-a (European-Mediterranean Seismological Centre) izvijestili da su osjetili kratka, ali izraženija podrhtavanja tla

Srednju Dalmaciju u ponedjeljak poslijepodne pogodila su dva potresa u razmaku od nekoliko minuta, pokazuju podaci europskih seizmoloških službi. Prvi potres magnitude 3,6 zabilježen je u 17:25 po lokalnom vremenu. Epicentar je bio oko 39 kilometara sjeverno od Splita te 22 kilometra sjeverozapadno od Sinja, na dubini od približno 5 kilometara.

Nedugo zatim, u 17:38, uslijedio je još jedan potres, ovoga puta jačine 3,9 po Richteru. Prema podacima seizmologa, epicentar je bio na približno 37 kilometara sjeverno od Splita te oko 15 kilometara sjeverozapadno od Sinja, na još plićoj dubini od oko 3 kilometra. Za sada nema informacija o šteti niti o ozlijeđenima.

Građani su iz više mjesta srednje Dalmacije na stranici EMSC-a (European-Mediterranean Seismological Centre) izvijestili da su osjetili kratka, ali izraženija podrhtavanja tla. „Dobro je zatreslo nekoliko sekundi, baš neugodan osjećaj“, napisao je jedan korisnik, dok drugi navode da su osjetili dva jača vala trešnje.

potres
1/18
