VIDEO Umalo strašna tragedija u formuli: Bolid je poletio

Stravičan sudar, koji se dogodio već u prvom krugu, obilježio je utrku Formule 2 za Veliku nagradu Velike Britanije.

Denis Hauger i Roy Nisani sudarili su se već na startu utrke na stazi u Silvestronu, kada je Haugerov bolid poletio i završio na Nisaniju kojeg je spasio "halo" bolida, odnosno zaštitna "aureola"

Seriously, what is wrong with him



pic.twitter.com/Mxn3X65alJ