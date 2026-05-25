Mjesto gdje se o religiji i vjeri ne govori iz rovova

U vremenu u kojem se obrazovanje često mjeri brojem upisanih studenata, veličinom zgrade i tržišnom bukom, postoje i mjesta koja ne osvajaju prostor glasnoćom, nego ozbiljnošću. Takav je Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu: mala akademsko-praktična oaza u kojoj se teologija ne zatvara u vlastiti jezik, nego izlazi ususret društvu, kulturi, crkvama, obrazovanju, novinarstvu, humanitarnom radu i civilnom sektoru. Priča o ovom fakultetu počinje 1975. godine, u vremenu komunističke Jugoslavije, kada su predstavnici Evangeličke crkve i Saveza baptističkih crkava pokrenuli projekt koji je za tadašnje okolnosti bio prilično hrabar, gotovo avangardan: osnivanje protestantskog teološkog fakulteta. U društvu u kojem su vjerske zajednice, osobito manjinske, često bile gurnute na rub javnog života, ideja ozbiljne protestantske visokoškolske ustanove bila je intelektualna i duhovna gesta.