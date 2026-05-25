Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROBLEMI S BAZOM

Fifa se obratila drugom domaćinu SP-a nakon što je Trump odbio Iran, evo kakav odgovor su dobili

U.S. President Trump visits Miami
ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.05.2026.
u 19:18

Iran će prve dvije utakmice u skupini G odigrati u Los Angelesu protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, prije nego što se suoči s Egiptom u Seattleu 26. lipnja

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je kako je njezina vlada "bez ikakvih problema" pristala ugostiti iransku nogometnu reprezentaciju za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva. Sheinbaum je otkrila kako se FIFA obratila njezinoj vladi nakon što su SAD rekle da ne žele da iranska reprezentacija u toj zemlji ima kamp, premda će sve tri utakmice u grupnoj fazi igrati u SAD.

"Sjedinjene Države ne žele da iranska reprezentacija ima kamp na njihovom teritoriju. Stoga su nas pitali: Mogu li imati svoju bazu u Meksiku?' Odgovorili smo potvrdno, bez ikakvih problema," kazala je predsjednica Sheinbaum.

Iranska reprezentacija je trebala imati kamp u Tucsonu u Arizoni, međutim sada će za vrijeme World Cupa boraviti u meksičkoj Tijuani.

"Zahvaljujući ovoj mjeri, problem s vizama bit će uglavnom riješen. Let do naše dvije utakmice u Los Angelesu traje samo 55 minuta, što je vrlo kratko u usporedbi s Tucsonom u Arizoni. To je znatna prednost. Imamo problema s vizama za SAD, posebno s obzirom na broj dostupnih viza. Ovaj problem će uskoro biti riješen," kazao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj.

Iran će prve dvije utakmice u skupini G odigrati u Los Angelesu protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, prije nego što se suoči s Egiptom u Seattleu 26. lipnja.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine
Ključne riječi
SP 2026. Kanada Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!