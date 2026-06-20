Hotel u kojem vatreni borave promijenio ime preko noći! Doznajemo što se dogodilo

Jedna neuobičajena vijest dolazi nam iz mjesta baznog kampa hrvatske nogometne reprezentacije, Alexandrije. Naime, hotel u kojem svi članovi posade hrvatske nogometne reprezentacije borave, Hotel AKA preko noći je promijenio ime u The Satire. Hotel zapravo ulazi u sastav poznatog Marriott brenda, to jest njihove kolekcije Autograph Collection Hotels.

Hotel u četvrti Old Town North odsad posluje pod novim brendom i upravom, a gostima će biti dostupne i pogodnosti Marriottova programa nagrađivanja. Za upravljanje objektom zadužena je tvrtka Concord Hospitality, dok vlasnik ostaje Electra America Hospitality. U sklopu rebrendiranja mijenjaju se i nazivi hotelskih ugostiteljskih sadržaja. Restoran će pod imenom The Wise Fool posluživati doručak i večeru, dok će Bad Poets Cafe nuditi lagane obroke i pića tijekom dana. The Satire gostima nudi i fitness centar Technogym, kino dvoranu (u kojoj hrvatski reprezentativci gledaju ostale utakmice svjetskog prvenstva), Pilates studio Lalita Method te više od 1.300 četvornih metara prostora za sastanke i događanja.

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- Moj tim i ja s velikim uzbuđenjem ulazimo u novo poglavlje ovog impresivnog hotela, koji postaje najnoviji član Marriottove kolekcije Autograph Collection. Predani smo održavanju iste razine gostoprimstva i pažnje na kakvu su naši gosti navikli tijekom posljednje tri godine. Veselimo se što ćemo, uz unaprijeđenu ponudu hrane i pića, nastaviti pružati sve vrhunske sadržaje koje naši gosti poznaju i vole - rekao je Stephane Vogel, direktor hotela.

Zgrada je do 2021. godine bila hotel Holiday Inn s 180 soba, nakon čega ju je preuzela Electra America Hospitality. Tvrtka je angažirala poznatog talijanskog arhitekta Piera Lissonija za potpunu preobrazbu objekta. Nakon opsežne obnove hotel je 2023. godine ponovno otvoren pod nazivom Hotel AKA.

- Stvorili smo jedinstveno luksuzno iskustvo za zahtjevne putnike iz Sjeverne Virginije, a sada će Concord i Marriott u potpunosti oživjeti tu viziju kroz The Satire - izjavio je Russ Urban, izvršni direktor i jedan od vodećih ljudi Electra America Hospitality grupe.

U neformalnim razgovorima koje smo vodili s članovima reprezentacije, doznali smo da se njima u hotelu ništa nije promijenilo ta da je sve i dalje na visokoj razini. Neki za promjenu hotela nisu ni shvatili dok nisu vidjeli promjenu natpisa ispred ulaza. To da ove promjene nisu utjecale na reprezentaciju je za nas u ovom trenutku, daleko i najvažnije.