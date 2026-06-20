FIFA odlučila: Vatrenima će protiv Paname suditi jedan od najboljih afričkih sudaca

Hrvatska nogometna reprezentacija svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i SAD-u igra protiv Paname u Torontu. Taj susret zakazan je za utorak od 19 sati po lokalnom vremenu, a u srijedu od jedan sat ujutro po hrvatskom.

Obje reprezentacije će zasigurno ići na pobjedu koja im je potrebna žele li izboriti plasman u nokaut-fazu nakon poraza u prvom kolu, Panama je izgubila od Gane s 1:0, a Hrvatska od Engleske s 4:2. Pripreme za utakmicu su u punom jeku, a FIFA je danas objavila i kako je određena sudačka postava za taj susret.

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Glavni sudac bit će Gabonac Pierre Atcho, a pomagat će mu sunarodnjaci Boris Ditsoga i Amos Abeigne. Četvrti sudac bit će Khalid Alturais iz Saudijske Arabije, a rezerva će mu biti njegov sunarodnjak Mohammed Alabakry.

Atcho je jedan od najboljih afričkih sudaca s iskustvom s brojnih velikih natjecanja. Sudio je utakmice Afričkog Kupa nacija, CAF Lige prvaka i CAF Superkupa. Vodio je utakmice i na Svjetskom prvenstvu do 17 godina, na ovom Mundijalu dosad je vodio jednu utakmicu - onu između Iraka i Norveške.