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U VARAŽDINU

VIDEO Slovenci snimili reakciju Modrićevih roditelja na posljednjem nastupu kapetana u Hrvatskoj

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.06.2026.
u 08:21

Slovenski mediji posvetili su posebnu pozornost emotivnom trenutku, ističući kako je za 40-godišnjeg hrvatskog kapetana ovo možda bila i posljednja utakmica na domaćem terenu u dresu reprezentacije

Hrvatska nogometna reprezentacija je u prijateljskoj utakmici uoči svjetskog prvenstva svladala susjednu Sloveniju 2:1, a jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se na tribinama varaždinskog gradskog stadiona. Nakon što je Luka Modrić postigao pogodak za Vatrene, kamere su zabilježile emotivnu proslavu njegovih roditelja.

U 51. minuti kapetan je sjajnim pogotkom doveo Hrvatsku u vodstvo, a reakciju njegovih roditelja, Radojke i Stipe Modrića, snimile su kamere slovenskog medija Ekipa. Slovenski mediji posvetili su posebnu pozornost emotivnom trenutku, ističući kako je za 40-godišnjeg hrvatskog kapetana ovo možda bila i posljednja utakmica na domaćem terenu u dresu reprezentacije.

Naime, sve je jasnije da će Modrić nakon Svjetskog prvenstva zaključiti reprezentativnu karijeru, a postoje i velike šanse da će to napraviti i na klupskom planu. 

- Radojka i Stipe Modrić pokazali su koliko im i dalje znače sinovi pogoci, koliko su ponosni na njega i veselili su se kao da je to bio Lukin prvi pogodak za Hrvatsku. Njihove geste tijekom slavlja nakon sinova pogotka zaista griju srce - opisala je Ekipa dirljiv trenutak Modrićeve obitelji. Video pogledajte OVDJE

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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

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