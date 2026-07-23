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POSUDBA PA OTKUP

Garnacho preselio iz Chelseaja u Aston Villu

FILE PHOTO: Premier League - Brighton & Hove Albion v Chelsea
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 23:03
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"Oduševljeni smo Alejandrom. On je mlad i talentiran, pokazao je želju pomoći u našem projektu," kazao je menadžer Aston Ville Unai Emery.

Dosadašnji krilni igrač Chelseja Alejandro Garnacho (22) karijeru će nastaviti u redovima Aston Ville, objavili su klubovi.

Garnacho će ovu sezonu u Birminghamu provesti na posudbi, a idućeg ljeta Villa će otkupiti njegov ugovor.

"Oduševljeni smo Alejandrom. On je mlad i talentiran, pokazao je želju pomoći u našem projektu," kazao je menadžer Aston Ville Unai Emery.

Garnacho stiže u Villu nakon teške sezone u redovima "Bluesa" nakon što je prošle godine prešao iz Manchester Uniteda za 45 milijuna eura. Ostvario je 43 nastupa u svim natjecanjima i postigao osam golova, međutim nakon samo jedne sezone napustio je Stamford Bridge.

Garnacho je rođen u Madridu, prošao je kroz akademiju Atletico Madrida, čak je igrao za španjolsku U-18 reprezentaciju, no kako je njegova majka Argentinka, prihvatio je poziv Gauča.

Bio je uvršten na širi argentinski popis za Svjetsko prvenstvo, ali nije ušao u konačni izbor. Do sada je za Argentinu upisao osam nastupa.
Ključne riječi
Aston Villa Alejandro Garnacho

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