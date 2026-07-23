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GOZNALO GARCIA

Publika na Poljudu zviždala treneru Hajduka, on poručio: Vjerujem da su uživali u nogometu

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 23:12
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- Atmosfera je bila odlična. Znam da sam izviždan, ali ne znam što da radim da promijenim mišljenje ljudi. Vjerujem da su ljudi uživali u nogometu. Ne donosim odluke da bi ljudi bili sretni, već gledam što je najbolje za klub - rekao je Garcia.

U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos s 2:0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

- Ponosan sam kada vidi momčad kako igra protiv momčadi kao što je Pafos. Igrali smo dosta mladih igrača. Prvi dio smo bili odlični, bilo je sjajno za gledati. Nedostajao nam je gol. Drugi dio smo krenuli dobro. Nakon 70 minuta smo pali, ali smo se savršeno branili i uspjeli smo ih limitirati bez pravih šansi. Momčadski duh u svlačionici je nešto što me čini ponosnim - rekao je trener Hajduka Goznalo Garcia, prenosi Dalmatinski portal.

Uzvrat?

- Bit će vrlo teško. Moramo biti pametni. Igrali su Ligu prvaka prošle sezone. Mi nismo igrali Europu 16-17 godina. Vidite kada nemamo energiju teško ih je zaustaviti. Igrači Pafosa imaju kvalitetu, ali ako nastavimo ovako, što nije lako, sve će biti dobro.

Navijači su mu zviždali prije utakmice jer je Livaja opet bio na klupi.

- Atmosfera je bila odlična. Znam da sam izviždan, ali ne znam što da radim da promijenim mišljenje ljudi. Vjerujem da su ljudi uživali u nogometu. Ne donosim odluke da bi ljudi bili sretni, već gledam što je najbolje za klub - zaključio je Garcia.

Trener Pafosa Sa Pinto je izjavio:

- Mislim da rezultat nije pošten, zaslužili smo barem jedan gol. Imali smo dovoljno prilika za zabiti. Znam da ćemo imati svoju šansu u uzvratu.
Ključne riječi
Pafos Hajduk Gonzalo Garcia

Komentara 1

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VR
Vrbanek
00:37 24.07.2026.

Dobro im je i rekao, trebali bi se zamislit, kad bi mogli....

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