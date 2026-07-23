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RIJEČKA VEČER

Kek nakon povratka na Rujevicu zadovoljan pobjedom: 'Prvi cilj je ispunjen'

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 23:46
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Rijeka je pobjedom otvorila europsku sezonu, a povratnički debi na klupi Matjaža Keka prošao je uspješno. Nakon slavlja protiv Derry Cityja, riječki trener istaknuo je zadovoljstvo izvedbom svoje momčadi

Nogometaši Rijeke uspješno su otvorili europski nastup u drugom pretkolu Konferencijske lige. Na Rujevici su svladali irski Derry City s minimalnih 1:0, a jedini pogodak na susretu postigao je Toni Fruk u 52. minuti.

Riječani će tako na uzvrat u Sjevernu Irsku, koji je na rasporedu za tjedan dana od 19:30 sati, otputovati s vrijednom, ali ne i nedostižnom prednošću.

U prvoj službenoj utakmici nakon povratka na klupu Rijeke, Matjaž Kek odlučio se za napadački orijentiranu postavu. Cilj je bio kroz posjed i pritisak stvoriti dovoljan broj prilika te ostvariti što bolji rezultat pred uzvrat. Iako je Rijeka tijekom cijelog susreta bila bolji protivnik i imala kontrolu igre, prednost od jednog pogotka ostavlja otvoren dvoboj.

Kek je nakon utakmice izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, naglasivši kako je momčad ispunila ono što je zacrtala.

"Prvi cilj nam je bio dobiti ovu utakmicu. Imali smo potpunu kontrolu. Dobro smo odradili što smo zamislili i taj prvi cilj je ispunjen", poručio je trener Rijeke.

Posebne pohvale uputio je Toniju Fruku, strijelcu pobjedničkog gola i jednom od najboljih pojedinaca susreta.

"On puno znači za ekipu. Volim njegov mentalni sklop i imamo veliko poštovanje prema njemu", istaknuo je Kek.

Novi-stari trener Rijeke osvrnuo se i na atmosferu na Rujevici, gdje su navijači pružili snažnu podršku momčadi u njegovom povratničkom nastupu.

"Nikad nije bilo upitno hoće li navijači stati iza svog kluba. To treba samo zaslužiti voljom i željom. Za mene je ovo bilo divno jer sam se vratio na Rujevicu", zaključio je Kek.
Ključne riječi
Konferencijska liga HNL Matjaž Kek HNK Rijeka

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