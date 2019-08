VIDEO Slaven Bilić potpuno opčinio Engleze, pogledajte što su napravili njemu u čast

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić jučer startao pobjedom u drugoj engleskoj ligi nakon što je njegov WBA slavio kod Nottingham Foresta s 2:1.

Bilićev WBA je do trijumfa stigao preokretom, a za njega je zaslužan ponajviše vratar Nottingham Foresta Kosovara Arijaneta Murica. On je vrlo lošim intervencijama dopustio Edwardsu i Phillipsu da postignu golove.

Slaven Bilic

SLAVEN BILIC

He hates the Villa

He’s from Croatia

HE LOVES THE BAGGIES!!#WBA pic.twitter.com/03hoXJ0SdY — Clint McCormick (@ClintM29) August 4, 2019

A bivši hrvatski izbornik već je impresionirao navijače West Bromwicha koji su skandirali njegovo ime i osmisli pjesmu njemu u čast koja glasi:

"Slaven Bilić

On mrzi Villu

On je iz Hrvatske

On voli Baggiese."

A debi u prvenstvu je komentirao i Bilić.

- Mislio sam reći da su bodovi najvažniji, ali smo zaista odigrali dobro. Pokazali smo karakter u drugom poluvremenu. Zaslužili smo ovu pobjedu - rekao je Bilić.