Hrvatski grad postaje sve privlačniji za rad na daljinu i IT sektor: Kvadrat stana košta 3567 eura

Gradovi s velikim investicijskim ciklusima, gdje se pritom otvaraju i nova radna mjesta ili s popularnim sveučilištima, i ove godine bilježe porast cijena nekretnina. Rijeka je tu svakako atraktivna, potražnja za stanovima, kućama, zemljištima ne prestaje, a velika je potražnja i za stanovima za najam, gdje to tržište također bilježi porast cijena. Analize agencija koje se bave nekretninskim poslovima napominju da je 2024. bila iznimno aktivna po pitanju kupovanja i rasta cijena svih vrsta nekretnina, prošla je godina donijela stabilizaciju tržišta, no potražnje i dalje ima, kako među domaćim, tako i među stranim kupcima.