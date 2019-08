Niko Kovač nakon poraza doživio teške trenutke, ovo sigurno nije bilo ugodno!

Nogometaši Bayerna sinoć su mogli osvojiti prvi trofej u sezoni, ali nisu uspjeli. Borussia Dortmund na svom ih je stadionu svladala s 2:0 i osvojila njemački Superkup.

Treneru Bayerna Niki Kovaču nije lako nakon poraza, a odmah nakon sučeva zvižduka je dobio još jednu potvrdu koliko je teško voditi bavarskog velikana.

Naime, čim je utakmica završila predsjednik Bayerna Uli Hoeness se spustio na teren, došao kod bivšeg hrvatskog izbornika i zatražio objašnjenje za poraz. Mrki pogled čelnika Bayerna sve govori.

Uli Hoeneß en discussion avec Niko Kovač après le match. #BVBFCB #Supercup2019 pic.twitter.com/AeCikcyYnH — Bayern Munich France - RORO89 🇫🇷 (@Roro89F) August 3, 2019

- Dominirali smo, ali smo napravili dvije pogreške što je Dortmund iskoristio. Mi nismo iskoristili svoje šanse i to nas je koštalo - rekao je Kovač nakon utakmice i dodao:

- Ovo je četvrti tjedan priprema. Bila je to prva utakmica u kojoj su mnogi igrači odigrali svih 90 minuta pa u takvoj situaciji ne možeš više očekivati. Nisam nezadovoljan iako to nije to bila partija za pamćenje.

Ovo je šest naslov u Superkupu za Borussiju, dok je Bayern ostao na sedam trofeja.