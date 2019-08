Englezi objavili senzacionalne vijesti o Mariju Mandžukiću!

Čini se da je Mario Mandžukić blizu prelaska u Manchester United. Naime, ugledni The Times piše da je United s Juventusom dogovorio posao, ali čeka se još samo odluka Paula Dybale.

Evo što u svom članku piše The Times:

"Sunday Times doznaje da je United dogovorio transfer prema kojem će Dybala i Mandžukića napustiti Juventus, a Romelu Lukaku krenuti u drugom smjeru.

Talijanski prvaci zadovoljni su poslom koji bi im omogućio da dovedu Lukakua bez odšteta, a istodobno skinu Dybalu i Mandžukića s platne liste nakon što su se nagomilali troškovi zbog dovođenja Cristiana Ronalda i Matthijsa de Ligta."

Tako bi Mandžo postao prvi Hrvat u povijesti Manchester Uniteda te iskusio i četvrtu iz liga petice, nakon što je već igrao u Bundesligi (Wolfsburg i Bayern), Primeri (Atlético Madrid) i Serie A (Juventus).

Inače, Mandžukiću ugovor s Juventusom traje do 2021., produljio ga je u travnju ove godine, no dolaskom novog trenera Maurizija Sarrija ispao je iz idealnih 11 Stare dame pa i on shvaća da bi promjena sredine bila idealna za njega.