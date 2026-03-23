VIDEO Trump ponovno zaspao na sastanku, kamere sve snimile: 'Ovo je sramotno, a godinama su ismijavali 'Sleepy Joea'...'

Donald Trump ponovno je viđen kako spava na pozornici tijekom televizijskog prijenosa uživo u ponedjeljak. Američki predsjednik sudjelovao je na događaju u Memphisu u saveznoj državi Tennessee te se čini da je zadrijemao tijekom prijenosa. Trump je viđen kako zatvara oči na dulje vrijeme tijekom okruglog stola na kojem se raspravljalo o njegovu angažiranju Nacionalne garde u Memphisu. Njegovo držanje brzo su primijetili brojni korisnici društvenih mreža, koji su ponovno otvorili pitanja o njegovu zdravlju. Jedan je na platformi X napisao: "Trump je upravo opet zaspao! Jednu minutu govori i viče, a već sljedeću je potpuno klonuo. To pokazuje koliko je potpuno nesposoban voditi – od govora o ratu do drijemanja u samo nekoliko minuta!" Drugi su također komentirali: "Sramotno. Godinama su ismijavali ‘Sleepy Joea’, a sada njihov čovjek ne može ostati budan u javnosti i svi se prave da je to normalno", "Ako on spava na pozornici, tko zapravo vodi državu?", "Ovo više nije smiješno. Naš kognitivno oštećen predsjednik uništava Ameriku".

Trump just fell asleep AGAIN! One minute he’s ranting and raving and next minute gramps is passed out.



— Skyleigh Uhrich (@Sky_Lee_1) March 23, 2026

Sa 79 godina i na početku druge godine svog drugog mandata, Donald Trump i dalje se suočava s preispitivanjem svog fizičkog i kognitivnog zdravlja, raspravom koju dodatno potiču viralne snimke na internetu, službena poricanja iz Bijele kuće i ograničene informacije o njegovu zdravstvenom stanju. Ovo nije prvi put da je 79-godišnji američki predsjednik viđen kako drijema u javnosti. Ranije ovog mjeseca optužen je da je "zaspao stojeći" tijekom prijenosa uživo na Fox Newsu, piše Express. Trumpov najnoviji nastup u ponedjeljak potaknuo je nove zabrinutosti oko njegova zdravlja, nakon što su korisnici društvenih mreža ustvrdili da "propada".

Prošle godine također je snimljen kako navodno drijema tijekom dugotrajnog sastanka kabineta, ponovno dok su govorili dužnosnici administracije, uključujući državnog tajnika Marca Rubija, ministricu poljoprivrede Brooke Rollins i ministricu obrazovanja Lindu McMahon. Kasnije je novinarima rekao: "Neki su rekli da sam zatvorio oči. Gledajte, bilo je prilično dosadno. Nisam spavao. Samo sam ih zatvorio jer sam se htio maknuti odande". Od tada se suočava s otečenim gležnjevima i čestim modricama na rukama, često brka imena i datume, a njegovi prepoznatljivi dugi i razvučeni monolozi postaju još dulji, prelazeći u neobične digresije o svemu – od vjetroelektrana i uređenja Bijele kuće do donjeg rublja prve dame Melanije Trump. Unatoč tome, predsjednik i njegovi liječnici tvrde da je u "izvrsnom" zdravstvenom stanju, piše Daily Beast.