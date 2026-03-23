PIŠE TUTTOSPORT

Vatreni na kojem se obistinilo nevjerojatno proročanstvo nakon SP-a radi transfer karijere

Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.03.2026.
u 18:45

Vlašić ima ugovor s Torinom do 2027. godine, no u klubu jasno poručuju da neće zadržavati igrače protiv njihove volje

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić ponovno se dospio u fokus talijanske i europske nogometne javnosti. Vatreni igra vrlo dobru sezonu kao povremeni kapetan Torina, a vrlo je moguće kako će na ljeto napraviti transfer karijere. Vlašić ima ugovor s Torinom do 2027. godine, no u klubu jasno poručuju da neće zadržavati igrače protiv njihove volje. 

Vlašić je sjajno odigrao na San Siru protiv Modrićevog Milana, gdje je zabio iz kaznenog udarca, a uz to je predvodio momčad te bio jedan od ključnih igrača u redovima torinskog sastava. Prema pisanju medija Tuttosport, Vlašića već prate brojni ugledni klubovi, a interes bi mogao dodatno rasti nakon svjetskog prvenstva.

Ove sezone Vlašić je u svim natjecanjima zabio osam pogodaka i upisao pet asistencija, što je respektabilna statistika. Talijanski mediji povezuju ga s transferom u Romu, ali konačnu riječ mogao bi imati nadolazeći Mundijal. Vlašić će tamo imati priliku dodatno potvrditi svoju kvalitetu i napraviti iskorak prema rimskom Olimpicu.

