Vojnici rade brže, manje se umaraju... Ukrajinska vojska počela testirati egzoskelete

7. zračno-jurišni korpus Oružanih snaga Ukrajine započeo je s obukom i testiranjem upotrebe egzoskeleta. Oprema je dodijeljena vojnicima 147. zasebne topničke brigade, koji ih koriste u sektoru Pokrovsk. Egzoskeleti su dizajnirani da se kopčaju u struku i nogama, pri čemu se aparat omotava iza korisnikovih leđa i pomiče prema prednjem dijelu koljena. Svaki egzoskelet, objavio je korpus, namijenjen je smanjenju opterećenja mišića nogu za 30%, pomažući vojnicima i da se kreću brzinom do 20 km/h na udaljenosti od oko 16 km.



Nova oprema koristi se i za logistiku i za operacije na prvoj crti. Vojni dužnosnici naglašavaju da to pomaže u smanjenju fizičkog opterećenja vojnika u topništvu, koji trenutačno dnevno nose 15 do 30 granata težine oko 50 kg. Prema rezultatima testiranja, vojnici su osjećali manji umor, radili brže i dulje održavali svoju borbenu učinkovitost. Sveukupno, egzoskelet je sposoban smanjiti fizički napor za 30%.