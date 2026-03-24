Zrinka, Filip i Samuel traže utješne bodove, Shiffrin vodi veliku borbu s Aicher

Nakon što su i skijaši i skijašice u norveškom Kvitfjellu odradili brzinske discipline, gdje su za pobjednice disciplina okrunjeni Švicarac Marco Odermatt (spust, superveleslalom) te Talijanke Laura Pirovano (spust) i Sofia Goggia (superveleslalom), stiglo je vrijeme i za završne utrke sezone u tehničkim disciplinama. One će se odvijati danas i sutra u Hafjellu, gdje ćemo imati troje predstavnika u četiri utrke.

Naime, Zrinka Ljutić nastupit će danas (od 10 sati) u slalomu i u srijedu u veleslalomu, dok će Filip Zubčić svoj veleslalom voziti danas (od 9.30), a Samuel Kolega slalom u srijedu. Bit će im to, kao i svima, posljednji ovosezonski nastupi i prilika da osvoje uspješne bodove na isteku sezone s kojom nitko od njih, vjerujemo, nije posve zadovoljan.

Naš najbolji skijaš Filip Zubčić izborio se za završnicu 19. mjestom u poretku veleslalomaša, Samuel Kolega je 23. slalomaš, a Zrinka je u Norvešku stigla kao osma veleslalomašica i 23. slalomašica sezone. Dakle, iako slalomska pobjednica Svjetskog kupa u prošloj sezoni, Zrinka se jedva probila u ovosezonsku završnicu.

Dakako, to su plasmani koji se mogu popraviti, ali ne bitno i ne do mjere da bi netko od njih završio na sezonskom postolju. Ovo dnevno postolje nije isključeno, naročito u utrkama (poput ženskog veleslaloma i slaloma) u kojima je pitanje ukupne pobjednice otprije riješeno. Naime, Mikaela Shiffrin (slalom) i Julia Scheib (veleslalom) u Norvešku su stigle kao pobjednice.

Kada pak govorimo o (sve)ukupnoj pobjedi u Svjetskom kupu, pola posla je već obavljeno. Naime, već neko vrijeme Švicarac Marco Odermatt znani je vlasnik Velikog kristalnog globusa i samo je pitanje trenutka, nakon posljednje utrke sezone, kada će mu biti uručen.

U istom času dijelit će se kristalni pehar i za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu među skijašicama, no to još nije riješeno, a moglo bi biti u današnjem slalomu ako Amerikanka Mikaela Shiffrin, recimo, pobijedi, a njezina najveća konkurentica Emma Aicher osvoji šesto mjesto.

– Sezona je bila duga i iscrpljujuća i pomalo se veselim njezinu kraju. No imam osjećaj da još nešto mogu dati u ove dvije preostale utrke – kazala je Zrinka Ljutić.

O dugoj sezoni zborio je i Samuel Kolega, kazavši još da mu je ovo četvrti finale Svjetskog kupa, dok je veteran Filip Zubčić rekao:

– Lani sam ovdje vozio utrku Svjetskog kupa, tako da znam teren. Dosta je toplo pa se nadam da će staza izdržati.