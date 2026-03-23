Trump šalje signale da mu je dosta rata, Netanyahu bi još žešće bombardirao

"Drago mi je izvijestiti da su Sjedinjene Države i Iran u protekla dva dana vodili vrlo dobre i produktivne razgovore o sveobuhvatnom i trajnom rješenju naših neprijateljstava na Bliskom istoku", kazao je predsjednik Donald Trump, naglasivši da su razgovori bili "dubinski, detaljni i konstruktivni", te dodao da će se nastaviti tijekom cijelog tjedna. "Na temelju sadržaja i tona tih razgovora", istaknuo je, "naložio sam Ministarstvu obrane da odgodi sve vojne napade na iranska energetska postrojenja za pet dana, ovisno o uspjehu tekućih sastanaka i rasprava."