Uhićeni su tijekom putovanja i osuđeni za špijunažu, dobili su po 10 godina zatvora: 'Optužbe nisu istinite'

Craig i Lindsay Foreman, britanski bračni par, uhićeni su u siječnju 2025. tijekom putovanja motociklom oko svijeta te u Iranu osuđeni na deset godina zbog optužbi za špijunažu. Govoreći iz zatvora u Teheranu, Craig Foreman je apelirao na vladu da javno izjavi da nisu špijuni. Kako je istaknuo, on i supruga osjećaju se prestrašeno zbog rata i napušteno od britanske vlade. Također, ističe kako su iranske vlasti fabricirale dokaze protiv njih kako bi kazna bila opravdana.

"Vrlo je teško razumjeti zašto naša nevinost nije javno izrečena. Mi nismo špijuni. Optužbe protiv nas jednostavno nisu istinite. Sada smo u zatvoru u ratnoj zoni. Iz izazovne situacije prešli smo u situaciju opasnu po život. Odabrali ste nam dati nula informacija o tome što nam se događa, što učiniti i kamo ići ako se vrata zatvora otvore", kazao je izražavajući nedostatak predanosti njihovoj sigurnosti, prenosi BBC.

Ministarstvo vanjskih poslova ističe kako je dobrobit britanskih državljana i dalje prioritet vlade. "Kazne Craiga i Lindsay potpuno su užasne i potpuno neopravdane. Nastavit ćemo neumorno raditi na ovom slučaju s iranskim režimom dok ne vidimo Craiga i Lindsay sigurno vraćene u Ujedinjeno Kraljevstvo i ponovno ujedinjene s obitelji.“

Supružnici, oboje 53-godišnjaci iz istočnog Sussexa, prošlog ljeta su premješteni iz grada Kerman u zatvor Evin. Par se nalazi u odvojenim ćelijama, a uvjeti su, kako je kazao njihov sin Joe Bennett, sve gori. Naime, Bennett je rekao da nema medicinske skrbi te da opskrba hranom postaje sve oskudnija. Dodao je da spavaju u prenatrpanim ćelijama na metalnim krevetima bez madraca, dok su nedavne eksplozije udarale dovoljno blizu da prodrmaju zgradu zatvora. Prema obitelji, par nije obaviješten da je osoblje britanskog veleposlanstva privremeno povučeno iz Irana prošlog mjeseca.

"Posljednjih nekoliko tjedana morao sam voditi neke od najtežih razgovora u životu. Morao sam reći roditeljima da su osuđeni na deset godina zatvora. Morao sam im reći da je britansko veleposlanstvo zatvoreno. I morao sam im reći da su ministri savjetovani da javno ne kažu da su nevini, niti da ovo nazovu onim što jest: proizvoljno pritvaranje", kazao je Bennett.

Craig i Lindsay Foreman ušli su u Iran unatoč savjetu Ministarstva vanjskih poslova, ali s valjanim vizama, turističkim vodičem i unaprijed odobrenim programom. Oni su bili na putovanju motociklom od Europe do Australije i namjeravali su biti u Iranu samo nekoliko dana. Lindsay Foreman, koja radi kao "life coach", ispitivala je ljude duž rute što znači živjeti dobar život. Ministarstvo vanjskih poslova na svojoj web stranici savjetuje da se ne putuje u Iran te navodi: "Posjedovanje britanskog putovnice ili veze s Ujedinjenim Kraljevstvom može biti dovoljan razlog za iranske vlasti da vas pritvore.“