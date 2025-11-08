FOTO S polica nikad nisu otišli: Ovi proizvodi iz Jugoslavije i danas su apsolutni hit u Hrvatskoj

Mnogi proizvodi koji su nastali u razdoblju bivše Jugoslavije i danas zauzimaju posebno mjesto na policama hrvatskih trgovina i u srcima potrošača. 
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Prehrambena industrija prednjači s ikonama koje su nadišle status običnog proizvoda.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Apsolutni predvodnik je Podravkina Vegeta, univerzalni dodatak jelima koji je 1959. godine stvorio tim pod vodstvom Zlate Bartl. Ovaj "kulinarski izum" brzo je osvojio domaćinstva diljem Jugoslavije, a danas je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih izvoznih proizvoda.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ništa manje važan nije ni zagrebački Kraš, čija povijest seže još u 1911. godinu. Tu spadaju njihovi slatkiši poput Bajadere, praline jedinstvenog okusa koja se proizvodi od 1950-ih, Domaćice, keksa prelivena čokoladom iz 1957., ili Životinjskog carstva, najtanje čokolade na svijetu koja od 1938. uveseljava djecu sličicama.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Tu je i Zvečevo iz Požege, koje je svijetu 1964. godine predstavilo Mikado, prvu čokoladu s rižom.
Foto: Boris Ščitar
Osim slatkiša, jugoslavensko nasljeđe živi i kroz pića koja su obilježila vruća ljeta i druženja. Cedevita, vitaminski napitak u prahu, nastala je 1969. u laboratorijima farmaceutske tvrtke Pliva, isprva prodavana isključivo u ljekarnama kao dodatak prehrani.
Foto: Marko Prpic/Vecernji list
Iz Splita je 1971. stigao Pipi, sok nazvan po Pipi Dugoj Čarapi, čije su duhovite reklame postale dio popularne kulture. 
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Franckova Jubilarna kava, popularno zvana "ciglica", zadržala je status kraljice među kavama i tradicionalnog poklona pri posjetima. 
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
