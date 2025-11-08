FOTO S polica nikad nisu otišli: Ovi proizvodi iz Jugoslavije i danas su apsolutni hit u Hrvatskoj

Apsolutni predvodnik je Podravkina Vegeta, univerzalni dodatak jelima koji je 1959. godine stvorio tim pod vodstvom Zlate Bartl. Ovaj "kulinarski izum" brzo je osvojio domaćinstva diljem Jugoslavije, a danas je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih izvoznih proizvoda.
Ništa manje važan nije ni zagrebački Kraš, čija povijest seže još u 1911. godinu. Tu spadaju njihovi slatkiši poput Bajadere, praline jedinstvenog okusa koja se proizvodi od 1950-ih, Domaćice, keksa prelivena čokoladom iz 1957., ili Životinjskog carstva, najtanje čokolade na svijetu koja od 1938. uveseljava djecu sličicama.
Osim slatkiša, jugoslavensko nasljeđe živi i kroz pića koja su obilježila vruća ljeta i druženja. Cedevita, vitaminski napitak u prahu, nastala je 1969. u laboratorijima farmaceutske tvrtke Pliva, isprva prodavana isključivo u ljekarnama kao dodatak prehrani.