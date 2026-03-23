Jeličić žestoko raspalio: Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio kako treba! Istina uvijek boli

Joško Jeličić oglasio se prvi put na društvenim mrežama nakon što je prestao biti stručni komentator emisije Studio HNL na MAXSportu. Takvu odluku donio je HT nakon što je USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg nogometaša i analitičara zbog lažnog svjedočenja na suđenju bjeguncu Zdravku Mamiću. Jeličića su u studiju zamijenili Zoran Zekić te Gordon Schildenfeld koji je stigao umjesto Domagoja Abramovića.

- Kad nemaš argumenata – napadneš glasnika. Stara škola. Kronologija je zapravo jednostavna: kažeš što misliš → netko se “ograđuje” → netko se osjeti prozvan → institucije se iznenada sjete davnih grijeha → isti dan nestaneš s ekrana.

Kill the messenger, zar ne? Ali znate što? Glasnik je opasan samo kad nosi poruku koja boli. A istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio nešto kako treba. Ako se prošlost aktivira baš kad progovorim, onda sam pogodio gdje treba. Ako se svi brane, znači da je lopta ušla u gol.

Ne brinem. Televizija je samo studio. Integritet je karijera. A glas koji govori bez straha ne može se ugasiti – može ga se samo premjestiti. Istina možda izgubi termin, ali nikad ne izgubi vrijednost. Hvala svima na ogromnoj podršci, žao mi je što su preko noći ugasili emisiju koja je ušla pod kožu čak i onima koji nisu nogometni sladoku.ci.

Najveći kompliment mom radu sam dobio kroz suze moje najdraže @valentina_miletic_. Posebna zahvala mom dragom Ivici Vrgoču. Gledamo se uskoro... - napisao je Jeličić u objavi na Instagramu.