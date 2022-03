VIDEO Skandalozan incident u UFC-u: Vi ste hrpa idiota, zato vas Rusi bombardiraju!

Bizarni incident dogodio se u Londonu između MMA boraca iz UFC-ove lake kategorije Paddyja Pimbletta iz Engleske i Ilije Topurija iz Njemačke, no s korijenima u Gruziji. Ti detalji o porijeklu su bitni zbog tučnjave koja se dogodila u hotelu.

Kad se dvojac susreo na hodniku, Pimblett je iz sebi znanih razloga izrekao nešto što graniči sa zdravim razumom i bilo je potpuno nepotrebno, posebno ako se uzme aktualni globalni kontekst:

- Vi ste hrpa idiota, zato Rusi i bombardiraju Gruziju!

Ilia Topuria

Naravno, Topuria je odmah nasrnuo na njega i sukob je trajao dok ih brojni zaštitari nisu odvojili. Kasnije se Englez branio da je sve bila samo šala.

- Hoću borbu s njim. Prihvaćam je časno i s puno ponosa u ime svog naroda. To je istina, volio bih to. Ubio bih ga da naletim na njega izvan oktogona pa bih morao za to odgovarati. Ovako, ako prihvati borbu, razbit ću mu glavu i za to dobiti novac - kazao je Topuria.

Nažalost po njega, sljedeća ugovorena borba nije između njih. Englez se bori protiv Rodriga Vargasa, a njemački Gruzijac protiv Jaija Herberta.

