Bilo je to, iz perspektive prosječnog hrvatskog poklonika sporta, vrlo "neobično" proglašenje pobjednika. Nakon finala dvojaca na pariće, na medaljaškom postolju Svjetskog prvenstva u Račicama nije bilo Valenta i Martina Sinković. A oni su nas u posljednjih 12 godina naviknuli na svoju prisutnost u najužem svjetskom vrhu pa i na njegovoj najvišoj točki.

>> VIDEO: Prva reakcija slavnih Sinkovića nakon što im je pukao nevjerojatan niz dug 12 godina: Vratit ćemo se!

Ako ste kao njihovi vjerni navijači pomalo razočarani, bez brige, Sinkovići su još više što se moglo čuti i u Valentovoj izjavi:

- Razočarani smo finalom, no to je sport. Tako je kako je, moramo ovo analizirati. Ovo će nam biti motivacija za sljedeću godinu.

A slično je zborio i Martin:

- Treba iz poraza izvući pouku. Ne znam što je uzrok jer sve je posljednjih tjedana išlo dobro. Ne mislimo da je ovo početak kraja a još manje da je kraj, nego su to samo dvije loše utrke. Vjerujem da ćemo se sljedeće godine vratiti još jači.

No, i to se jednog dana moralo dogoditi. S velikog natjecanja - konkretno Svjetskog prvenstva - braća Sinković vraćaju se bez odličja. I s obzirom koliko su nas sve naviknuli na svoju medaljašku izvrnost ovo je veća vijest nego da su osvojili svoju 20. medalju.

A od nje su, na koncu, bili prilično udaljeni. Tri sekunde iza trećeplasiranih Australaca (Bartholot/Antill) koji su se do same završnice borili za srebro sa Španjolcima (Pujolar/Romero), najmlađe posade u finalu. A ti momci su još prije samo mjesec i pol dana bili oduševljeni što su imali priliku natjecati se sa Sinkovićima a sada su ih i pobijedili.

A istinski pobjednici ove utrke bili su aktualni olimpijski pobjednici Francuzi, Hugo Bucheron i Matthieu Androdias, koji su vodili od početka pa do kraja utrke i tako osvojili svoje drugo svjetsko zlato.

Kada su Sinkovići, nakon olimpijskog zlata u dvojcu bez kormilara, objavili da se vraćaju u staru disciplinu, bio je to svojevrsni psihološki šok za najbolje posade u dvojcu na pariće. Stoga su se radile razne strategije kako pobijediti hrvatski tandem a francuski odgovor bio je svojevrsno skrivanje. Naime, Bucheron i Androdias nisu nastupili niti na jednoj ovogodišnjoj regati Svjetskog kupa ali ni na Prvenstvu Europe, ali su zato na Svjetskom prvenstvu izgledali poput torpeda.

No, pitanje je da li bi im to bilo dovoljno da su Sinkovići bili pravi. A zašto Valent i Martin to nisu bili najbolje će znati oni sami, zajedno sa svojim trenerom Nikolom Bralićem koji je i uoči ovog natjecanja rekao da mora doći i ovaj trenutak. Brale zacijelo pri tome nije mislio na ovo natjecanje no ispalo je da je bio zloguki prorok.

Uostalom, hrvatska braća više nisu mlada posada. Valent je u kolovozu napunio 34, a Martinu će u studenom biti pune 33 godine. A tijelo se u tim godinama ne oporavlja o treninga i natjecanja tako brzo kao kada ste u srednjim 20-tim. I stoga će i oni sami, iz ovoga, zacijelo nešto novo naučiti o sebi.

S obzirom da su ostali bez potrebne brzine, možda će nešto promijeniti u treningu. Budući da više nisu mladi, možda će birati natjecanja i tako čuvati energiju kao što je to odlučio činiti naš najbolji skifist Damir Martin, srebrni iz Rija i brončani iz Tokija.