Braća Sinković odradila jednu od najlošijih utrka, trener Bralić: Doći će i trenutak kada će njihova putanja krenuti prema dolje

Veslačka braća Sinković, jedni od najvećih sportaša koje smo ikad imali, toliko su nas naviknuli na pobjede da je vijest postala utrka u kojoj nisu pobijedili. A takva se dogodila jučer u češkim Račicama, u kojima se održava Svjetsko prvenstvo. Nakon dvije uvjerljive pobjede u prvom i drugu krugu kvalifikacija, hrvatski dvojac na pariće, aktualni prvaci Europe, u polufinalu su odveslali najlošiju utrku sezone. Štoviše, doživjeli su i to da ih je netko pobijedio prvi put otkako su se vratili u staru disciplinu.

A za njih je doista čudno kada ih vidite da ne vode u utrci ili pak da nisu u stanju prestići vodeće. A to je ovaj put bio slučaj pa su završili kao treći u svojoj polufinalnoj skupini, iza olimpijskih pobjednika Francuza Boucherona i Androdiasa koji su vodili od početka do kraja utrke. No od Valenta i Martina brži su bili i Grci Kalandaridis i Palaiopanos pa su u ciljnu ravninu ušli kao treći, s najlošijim vremenom od svih šest finalista. Štoviše, da su vozili u prvoj polufinalnoj skupini, sa svojim vremenom finale ne bi ni vidjeli.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb - Braca Sinkovic, Valent i Martin na jutarnjem treningu na jezeru Jarun. Nakon sto su u Tokiju osvojili olimpijsko zlato u dvojcu bez kormilara, Martin i Valent Sinkovic vracaju se u dvojac na parice, veslacku disciplinu u kojoj su godinama bili nedodirljivi. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Išlo je stvarno dobro posljednjih dana, a ovaj put je to bilo na silu, kao da smo ostali bez energije. Doista mi je teško reći što se dogodilo. Imamo još jednu utrku pa ćemo onda analizirati sve. Dali smo sve od sebe, ali što je tu je, morali smo i mi doživjeti taj poraz – kazao je Martin Sinković.

– Čestitam od srca Francuzima koji su bili savršeni i Grcima koji su nas iznenadili. U finalu ćemo dati sve od sebe, svoj maksimum i onda vidjeti kamo će nas to odvesti – pridodao je Valent Sinković.

A njihov finale je u nedjelju u 13 sati i 39 minuta. Dan prije, u finalu dvojaca bez kormilara (u 13.34) nastupit će velolučke blizanke Ivana i Josipa Jurković koje velikim uspjehom smatraju već i sam finale u kojem, ruku na srce, nisu favoritkinje za odličje.

Hoće li ga se domoći Sinkovići, ostaje vidjeti jer treba imati na umu i ono što je njihov trener Nikola Bralić kazao prije polaska u Račice:

– Doći će i trenutak kada će njihova putanja krenuti prema dolje.

Mi se nadamo da se takvo što neće dogoditi još barem dvije godine, do završetka ovog olimpijskog ciklusa.

