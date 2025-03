VIDEO Shakirin bivši na sudu briznuo u plač, kamere uhvatile Piquea u emocionalnom slomu

Bivši nogometaš Barcelone, Gerard Piqué, u petak ujutro se na sudu u Majadahondi (blizu Madrida, Španjolska) emotivno branio od optužbi za nepravilnosti, javlja Bild. Slučaj se vrti oko premještanja španjolskog Superkupa u Saudijsku Arabiju, koje je započelo 2019. godine. Ugovor je vrijedan 40 milijuna eura godišnje. Piquéova tvrtka "Kosmos" posredovala je u dogovoru između saudijske tvrtke "Sela" i Kraljevskog španjolskog nogometnog saveza ("RFEF").

Prema francuskoj novinskoj agenciji AFP, bivši profesionalni nogometaš je tijekom saslušanja briznuo u plač. Izjavio je da pati zbog "narušavanja ugleda" uzrokovanog optužbama i medijskim izvještavanjem. Sumnja se na korupciju povezanu s ugovorom. Piqué je tijekom dvosatnog saslušanja ustrajno tvrdio da je nevin, naglašavajući da nije platio mito bivšem predsjedniku "RFEF-a" Luisu Rubialesu niti drugim članovima saveza.

Luis Rubiales, koji je i sam nedavno bio upleten u skandal, potvrdio je da nije primio nikakve "neregularne" isplate. Bivši predsjednik saveza je, podsjetimo, izbjegao zatvorsku kaznu novčanom kaznom zbog optužbi za seksualno uznemiravanje nogometašice Jennifer Hermoso (34) na Svjetskom prvenstvu 2023. godine, incident poznat po kontroverznom poljupcu.

Istraga je i dalje u tijeku, i iako Pique izražava veliku emotivnost, ishod slučaja još nije poznat. Kosmos, tvrtka koja je u središtu ove kontroverze, i dalje sudjeluje u raznim sportskim i medijskim projektima. Pique se nada da će uspjeti dokazati svoju nevinost.

El karma le llegó al ex jugador Gerard Piqué ...llora ante la prensa y el juez al ir a declarar en el caso de comisiones dudosas de la Supercopa en el que está implicado...las mujeres ya no lloran,Shakira ya no llora,Piqué si!!!

El karma es un gato como dice la Taylor 😘 pic.twitter.com/p40foS70NK