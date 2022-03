VIDEO Ruskinja ispunila obećanje Mladiću, obožava Miloševića, a sada je odgovorila Schwarzeneggeru

Slavni glumac i političar Arnold Schwarzenegger nedavno se preko društvenih mreža obratio ruskom narodu i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu te, između ostalog, apelirao da se zaustavi rat u Ukrajini uz poruku da voli Ruse.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth.

No, ubrzo je dobio odgovor, ali ne od Putina, već mlade ruske dizačice utega Marijane Naumove, četverostruke prvakinje svijeta.

"Molim vas, pročitajte opet pisma koja su vam slala djeca Donbasa 2015. godine. Pozivam vas da vidite sve svojim očima", rekla mu je u videu Ruskinja koja se s Arnoldom srela na natjecanju na kojem je oborila svjetski rekord.

Maryana Naumova's response to @Schwarzenegger



Please, find and reread the letters, that the children of #Donbass wrote to you back in 2015.



I invite you to see everything with your own eyes.



Don't side with Skynet, Terminator!



