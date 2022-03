Ukrajinci: 'Rusi za tri dana ostaju bez hrane i goriva. 300 ruskih vojnika odbilo se boriti'

Ruska invazija Ukrajine traje već 27 dana. Unatoč brojnim sankcijama Zapada usmjerenih protiv ruske političke i gospodarske elite, Rusija i dalje inzistira na tome da je riječ o "posebnoj vojnoj operaciji". Gradovi diljem Ukrajine trpe žestoka granatiranja, a posebno je teško u Mariupolju koji je okružen s ruskim snagama i kojem nedostaje i hrane i vode.

Ključni događaji:

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski inzistirao je na potrebi za sastankom "u bilo kojem obliku" sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi se "zaustavio rat" u Ukrajini.

inzistirao je na potrebi za sastankom "u bilo kojem obliku" sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi se "zaustavio rat" u Ukrajini. Radnicima u Černobilu, koji su bili na dužnosti u postrojenjima za radioaktivni otpad posljednja tri tjedna, dopušten je odlazak.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby kaže da je SAD razgovara s drugim zemljama o pružanju dalekosežnih sustava protuzračne obrane Ukrajini

protuzračne obrane Ukrajini Europol je u ponedjeljak upozorio na rizik da ukrajinske izbjeglice padnu u ruke mreža za trgovinu ljudima u Europskoj uniji, pozivajući zemlje koje ih primaju da budu na oprezu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja:

7:34 - Snimka koju je potvrdio BBC prikazuje kako ruski separatisti iz 'Republike Donjeck' lansiraju termobaričku raketu na mete u Ukrajini. Termobaričko oružje je kontroverzno jer mogu nanijeti veću štetu nego konvencionalno oružje slične veličine, a imaju strašne posljedice na one koji su u radijusu eksplozije. Podsjećamo, Republiku Donjeck priznale su Rusija i Sirija, dok su Bjelorusija, Venezuela i Nikaragva izrazile svoju podršku ruskom priznanju.

The separatist DNR published a video showing Russian TOS-1A thermobaric MLRS firing on Ukrainian targets. https://t.co/vlhPBFOSan pic.twitter.com/Z2NROIX90s — Rob Lee (@RALee85) March 20, 2022

7:22 - Američki predsjednik Joe Biden kazao je da je jedino Indija od svih saveznika strateškog sigurnosnog dijaloga između Australije, Indije, Japana i SAD-a poznatog po kratici Quad koja se pokazala "pomalo klimavom". SAD, Australija i Japan su uvele sankcije Rusiji, a Indija pak nije ih uvela te je apstinirala tijekom glasovanja o rezoluciji u Ujedinjenim narodima koja osuđuje ruske postupke u Ukrajini.

Indija je kazala da je eskalacija napetosti "razlog za duboku zabrinutost" i kontinuirano ponavlja da se problemi mogu riješiti isključivo diplomatskim dijalogom, navodi BBC.

7:07 - Sirene za zračnu uzbunu su zabilježene u gotovo svakoj regiji Ukrajine. Čuju se u Sumiju, Nikolajevu, Ternopilu, Poltavi, Kirovohradu, Harkivu, Zaporižju, Lavovu, Ivano-Frankivskom, Zakarpatsku, Černivcima, Dnjipru, Rivni, Volinskoj, Čerkasiju, Hmeljnicku i Odesi, javlja portal Kyiv Independent.

⚡️Air raid alerts sound in almost every region of Ukraine.



Sirens have been activated in the Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Khmelnytsky, Odesa oblasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 22, 2022

6:57 - Ruske zalihe hrane i streljiva neće trajati "duže od tri dana", tvrdi ukrajinska vojska pozivajući se na svoje izvore u svojem operativnom izvještaju koji su objavili jutros.

Dužnosnici tvrde da je slična situacija i s gorivom, a kao razlog navode nesposobnost Rusije da organizira potrebnu logistiku.

- U gradiću Okhtyrka u oblasti Sumi je 300 ruskih vojnika odbilo nastaviti napade na Ukrajinu i napustili su to područje. Ukrajinska snaga odbila je 13 napada i uništila 14 tenkova, osam borbenih vozila pješaštva, dva višenamjenska vučna vozila, tri topnička sustava i četiri druga vozila - navode.

Napominjemo, u ovom trenutku ne postoji neovisna potvrda tvrdnji ukrajinske vojske.





6:31 - Rusija se povukla iz pregovora o mirovnom sporazumu s Japanom i zamrznula je zajedničke gospodarske projekte u vezi sa spornim Kurilskim otocima zbog sankcija koje joj je Tokio uveo zbog Ukrajine, što je izazvalo gnjevnu reakciju Japana.

Rusija i Japan još uvijek nisu formalno okončali neprijateljstva iz Drugog svjetskog rata zbog sukoba oko otoka poznatih u Rusiji kao Kurili, a u Japanu kao Sjeverni teritorij. Otoke su zauzeli Sovjeti na kraju Drugog svjetskog rata.

"U sadašnjim uvjetima Rusija ne namjerava nastaviti pregovore s Japanom o mirovnom sporazumu", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova navodeći "otvoreno neprijateljske stavove" Japana i pokušaje "nanošenja štete interesima naše zemlje".

Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da se snažno protivi odluci Rusije, nazvavši ju "nepravednom" i "potpuno neprihvatljivom".

6:24 - Rusko veleposlanstvo u SAD odbacilo je optužbe gradonačelnika Mariupolja Vadima Boycheka koji tvrdi da su Rusi odveli tisuće njihovih građana u kampove, gdje su im nasilno oduzeti dokumenti i mobiteli prije nasilne deportacije u Rusije.

Veleposlanstvo je kazalo da Rusija kontrolira granične točke kako bi izbjegli "akcije" ukrajinske vojske i omogućile ruskim snagama da pažljivo kontroliraju vozila koji idu prema sigurnim regijama.

- Ruska vojska ne radi barijere populaciji, već im pomaže da ostanu živi, tako što im omogućuju hranu i lijekove - dodaju.

6:18 - Ukrajinska vojska tvrdi da su njihove snage uspjele ponovo zauzeti Makariv, grad koji se nalazi 60 kilometra od Kijeva.

- Zahvaljujući herojskim djelima naših branitelja, zastava Ukrajine podignuta je iznad grada Makariva. Neprijatelj je odbijen - naveli su.

U ovom trenutku ne postoji neovisna potvrda da je Ukrajina uspjela ponovo zauzeti Makariv, navodi BBC.

06:05 Pukovnija Azov objavila je fotografije koje prikazuju niz eksplozija u Mariupolju. Nije poznato kad su snimljene

Foto: AZOV HANDOUT/REUTERS Multiple explosions and rising smoke are seen around an industrial compound, amid the Russian invasion of Ukraine, in Mariupol, in this screengrab from a video released on March 22, 2022. AZOV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT Photo: AZOV HANDOUT/REUTERS

5:58 - Maxar Technologies objavio je najnovije snimke uništenja u Mariupolju, ali i premještaj ruskih snaga u Bjelorusiji

5:53 - Ruske optužbe da Kijev posjeduje biološko i kemijsko oružje su lažne i pokazuju da ruski predsjednik Vladimir Putin i sam razmišlja da ih upotrijebi u svom ratu protiv Ukrajine, rekao je u ponedjeljak američki predsjednik Joe Biden ne navodeći dokaze.

Putin je "stisnut uz zid i sada iznosi nove lažne tvrdnje da mi u Americi imamo biološko kao i kemijsko oružje u Europi, a to jednostavno nije istina", rekao je Biden na poslovnom okruglom stolu.

"Također sugeriraju da Ukrajina ima biološko i kemijsko oružje. To je jasan znak da razmišlja o korištenju jednog i drugog."