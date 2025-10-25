VIDEO Prvak vrištao da ne vidi: Borba za UFC titulu prekinuta zbog stravičnog uboda u oko

Veliki povratak britanskog prvaka Toma Aspinalla u oktogon nakon 15 mjeseci pauze pretvorio se u antiklimaktičnu noćnu moru. U svojoj prvoj borbi kao neosporni prvak teške kategorije, Aspinall se u Etihad Areni sučelio s opasnim Francuzom Cyrilom Ganeom, a atmosfera je bila naelektrizirana. Podržan ogromnim brojem britanskih navijača koji su doputovali u Ujedinjene Arapske Emirate, Aspinall je dočekan ovacijama, dok je Gane ispraćen zvižducima. Sve je bilo spremno za spektakl, no nitko nije mogao predvidjeti bizaran i razočaravajući kraj koji je uslijedio. Od samog početka borba je bila dinamična i napeta. Oba borca krenula su agresivno, razmjenjujući udarce bez zadrške. Gane je već u prvim sekundama uspio raskrvariti Aspinallov nos, a prvak je ubrzo pokušao srušiti Francuza, no Gane se vješto obranio. Tempo je bio žestok, a činilo se da je pred gledateljima prava bitka za titulu.

Svega tridesetak sekundi prije kraja prve runde dogodio se ključni trenutak. U jednoj od razmjena, Gane je ispružio ruku, a njegovi prsti završili su duboko u oba Aspinallova oka. Britanac je odmah ustuknuo u bolovima, a sudac je prekinuo borbu i pozvao liječnika. Aspinall je dobio pet minuta za oporavak, no njegova reakcija nije slutila na dobro. "Ne vidim, čovječe! Jebote, ne vidim!" vikao je sucu dok mu je liječnik pružao pomoć. Unatoč naporima, vid na desnom oku nije mu se vratio. Bilo je jasno da se borba ne može nastaviti, a sudac je nakon isteka vremena donio jedinu moguću odluku – proglasio je borbu "no contestom", odnosno bez pobjednika.

Odluka je izazvala kaos i razočaranje. Publika je počela glasno zviždati, ne shvaćajući u potpunosti težinu ozljede. Cyril Gane je pao na koljena, slomljen i nevjerojatno razočaran ishodom, dok je Aspinall, koji je zadržao pojas, bio jednako frustriran. Kada je uzeo mikrofon kako bi se obratio publici, nije skrivao bijes. "Ljudi, zašto zviždite? Upravo sam dobio ubod prstom do zgloba u očnu jabučicu. Jedva mogu otvoriti oko. Pogledajte! Ne vidim ništa", poručio je Aspinall okupljenima, pokazujući na svoje ozlijeđeno oko. Tišina koja je zavladala arenom svjedočila je o općem razočaranju i šoku.

Ovakav završetak ostavio je UFC-ovu tešku kategoriju u stanju neizvjesnosti. Aspinall je postao neosporni prvak nakon što se legendarni Jon Jones povukao, a ova borba trebala je zacementirati njegov status na vrhu. Umjesto toga, ostavila je gorak okus u ustima i otvorila vrata brojnim pitanjima. S obzirom na okolnosti, revanš između Aspinalla i Ganea čini se kao jedina logična opcija. U međuvremenu, ranije te večeri, Alexander Volkov je kontroverznom podijeljenom odlukom sudaca pobijedio Jailtona Almeidu i postavio se kao potencijalni sljedeći izazivač, dodatno komplicirajući situaciju u vrhu divizije. No, prije bilo kakvih kalkulacija, borilački svijet će s nestrpljenjem čekati vijesti o težini Aspinallove ozljede i nadati se da će se prvak što prije oporaviti.