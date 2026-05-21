Nikad prije: Hrvatska ima tri finalistice Prvenstva Europe u karateu

Na Prvenstvu Europe u Frankfurtu, u pojedinačnom dijelu natjecanja, hrvatski karataši i karatašice izborili su tri finala i tri borbe za broncu. A to je doista izniman uspjeh s kojim se ponosi i predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek, inače glavni tajnik Europskog karate saveza (EKF), koji je na jedan dan doletio u Zagreb i brzinski vratio.

A dojurio je da bi se na saborskom Odboru za obitelj, mlade i sport branio od optužbi za zamračenje 300 tisuća eura koju kaznenu prijavu pripisuje ljudima koji ga žele skinuti s čelnog mjesta nacionalnog saveza.

A nikad se dosad nije dogodilo da su tri karatašice izborile finale na istom Prvenstvu Europe a to je pošlo za rukom Sadei Bećirović (68 kg), Miji Greti Zorko (61 kg) i Emmi Sgardelli (50 kg.) kojoj je ovo treći europski finale u karijeri.

A Ema je do finala došla na nevjerojatan način. Naime, nanizala je Slovenku (8:0), Rumunjku (2:0), Španjolku (8:0) i Francuskinju (3:0) a da nije izgubila niti boda pa će u subotu biti favoritkinja u borbi za zlato s Bugarskom Canevom.

Do svoje prve medalje na Prvenstvima Europe Sadea je došla s pobjedama nad Makedonkom Koxhom (5:0) i Austrijankom Devigli (2:1), Samoborka je u četvrtfinalu pobijedila trostruku svjetsku prvakinju, Azerbajdžanku Irinu Zaretsku (4:2) a potom i aktualnu europsku doprvakinju Španjolku Mariu Isabel Nieto Mejias.

Za naslov prvakinje Europe Bećirović će se boriti protiv Francuskinje Thaiye Sombe, dok će Mia Greta Zorko zlato pokušati osvojiti protiv Ruskinje Altane Basangove.

Inače, Mia je u prvom kolu pobijedila Portugalku Lourenco (3:1) a potom i Turkinju Fatmu Naz Yenen (10:5). No, nakon uvaženog protesta Turaka, meč je vraćen na minutu i 24 sekunde do isteka vremena ali je hrvatska karatašica bila hladen glave i još jednom pobijedila (5:4). U četvrtfinalu je pobijedila Crnogorku Boričić (7:3) a u polufinalu je bila bolja od dvostruke europske prvakinje, Slovakinje Sučankove (5:3).

U svom debitantskom nastupu na Prvenstvu Europe, Ivan Terihaj (75 kg) izborio je meč za brončanu medalju. Nakon što je u četvrtfinalu zaustavljen od Turčina Yurura, Ivan je u repasažu pobijedio Nizozemca Frankena (1:0) i izborio meč za odličje za koje će se boriti protiv aktualnog svjetskog doprvaka Ukrajinca Zaplitnija.

Mečeve za broncu izborila su i braća Kvesić, Anđelo (preko 84 kg) i Ivan (do 84 kg), inače branitelj naslova koji naslov obraniti uspio nije. A za to je krivac njegov veliki rival, gotovo pa crna mačka, Grk Mastrogiannis (0:5) koji ga je omeo i prije par godina u Poreču, također na Prvenstvu Europe, kada je Ivan primio nogu u glavu u doslovce posljednjoj sekundi polufinalne borbe.

Dvostruki europski prvak Anđelo Kvesić ovaj put je posustao u polufinalu gdje ga je zaustavio odlični Turčin Ugur Aktaš koji je u tešku kategoriju došao iz poluteške (0:2) u kojoj je svojedobno bio veliki Ivano rival. Pred hrvatskim teškašem je sada prilika da osvoji svoju šestu pojedinačnu medalju na europskim seniorskim prvenstvima.