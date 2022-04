VIDEO Prosvjednica se vezala lancima za koš, na majici objasnila zašto

Jednu od dvije gostujuće pobjede u prvoj večeri ovogodišnjeg NBA doigravanja ostvarili su Minnesota Timberwolvesi u Memphisu, gdje su gosti slavili sa 130-117. Grizzliesi su u vrlo kratkom razdoblju utakmice bili su prednosti, više puta se vraćali iz dvoznamenkastog zaostatka, a posljednju priliku za dramatičnu završnicu propustili su tri minute prije kraja na +5 (114-109) za Minnesotu, kad je Baneov pokušaj za tricu na isteku napada blokirao McDaniels.

Ipak, utakmicu je obilježio incident sa sredine druge četvrtine. Jedna se žena lancima zavezala za koš dvorane FedExForum u Memphisu. Nosila je crnu majicu s natpisom "Glen Taylor peče žive životinje". Zaštitari su tražili alat kojim prerezati lanac, a ubrzo su je iznijeli iz dvorane.

Razlog? Glen Taylor je, vlasnik Minnesote drži farmu pilića u Iowi. Udruga Direct Action Everywhere, koja se bavi pravima životinja, istragom je otkrila da je ugasio ventilaciju za pet milijuna pilića i ubio ih zbog sumnje u ptičju gripu.

Foto: Christine Tannous/REUTERS Apr 16, 2022; Memphis, Tennessee, USA; A protester chains herself to a basket during the first half of game one of the first round for the 2022 NBA playoffs at FedExForum. Mandatory Credit: Christine Tannous-USA TODAY Sports Photo: Christine Tannous/REUTERS

Timberwolvese je sa 36 koševa i šest asistencija predvodio Anthony Edwards koji je zasjenio najveću domaću zvijezdu Ja Moranta (32 koša, osam asistencija), koji je u završnici pogodio samo tri od šest slobodnih bacanja.

Karl-Anthony Towns je za pobjednike ubacio 29 koševa uz 13 skokova, a Malik Beasley je imao važnu ulogu "šestog igrača" sa 23 poena. Jaden McDaniels je uz 15 koševa imao sedam skokova i tri blokade. Gosti su pogodili 16 trica iz 41 pokušaja, a Grizzliesi su iza luka imali loših 7/27 (25,9%).

Dillon Brooks je za domaće ubacio 24 koša, a Desmond Bane 17.

Druga utakmica u Memphisu na rasporedu je u noći s utorka na srijedu.

She chained herself to the basket stanchion pic.twitter.com/fAbi6uREdR — CJ Fogler (@cjzer0) April 16, 2022

