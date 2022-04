Rijekin konačni pad: Dinamo ih načeo, lokosi dokrajčili u borbi za naslov

U sve tri subotnje utakmice 31. kola Prve HNL domaćini su ostvarili identične 2-1 pobjede pa su ovu dionicu okončali sa 100-postotnim učinkom, Osijek je bio bolji od Hrvatskog dragovoljca, Lokomotiva je nadigrala Rijeku, a Šibenik Slaven Belupo. Još u petak Dinamo je u Maksimiru svladao Istru 1961 sa 3-0, dok je Hajduk na Poljudu svladao Goricu sa 1-0.

U posljednjoj utakmici 31. kola Lokomotiva je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici svladala Rijeku sa 2-0 (1-0). Golove za Lokomotivu postigli su Luka Stojković (38) i Lukas Kačavenda (46), dok je poraz Rijeke ublažio Josip Drmić (90+2).

Do prednosti su domaći stigli sjajnim potezom talentiranog Stojkovića koji je odmah po primitku lopte pucao sa 22-23 metra udaljenosti i pogodio sam donji lijevi kut gostujućeg gola. Odličnu utakmicu Stojković je potvrdio i asistencijom za drugi gol svoje momčadi, u prvoj minuti nastavka izveo je udarac iz kuta kojega je Kačavenda glavom proslijedio u mrežu. U sudačkoj nadoknadi Drmić je odlično reagirao na "svijeću" koju je Smolčić ubacio u domaći kazneni prostor, okrenuo se oko čuvara i svladao Nevistića za konačnih 2-1.

Drugi Osijek sada ima 64 boda, dva manje uz utakmicu više od drugog Dinama, a pet više uz također utakmicu više od trećeg Hajduka. Hrvatski dragovoljac je "zacementiran" na začelju sa 15 bodova, 11 manje od devete Istre 1961 te će se zasigurno vratiti u drugoligaško društvo nakon samo jedne sezone.

Peta Lokomotiva sada ima 43 boda, tri više od šeste Gorice, ali i 12 manje od četvrte Rijeke koja je pak ispala iz bitke za naslov. Naslućivalo se to još prošlo kolo kada ih je svladao izravan konkuret, Dinamo, a sada je to potvrdila Lokomotiva.

Osijek je smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na vrhu ljestvice Prve HNL teško izborenom 2-1 (2-1) pobjedom protiv posljednjeg Hrvatskog dragovoljca. Osijek je poveo u samom otvaranju susreta preko svog kapetana Mihaela Žapera (3), na 1-1 izjednačio je Niko Galešić (32), da bi novu i, pokazat će se, ključnu prednost domaćima osigurao Mihret Topčagić (45+2) u posljednjim trenucima prvog poluvremena.

Utakmicu u kojoj su mu "igrala" samo tri boda Osječani su krenuli na idealan način, Bralić je bio najviši u skoku u kaznenom prostoru nakon dugog ubacivanja iz auta te je tjemenom prebacio loptu na drugu vratnicu do Žapera koji je primirio loptu i zatim preciznim udarcem sa 10 metara doveo svoj sastav u vodstvo. Ipak, nastavak nije bio u skladu s početkom, a gosti su iz svoje prve oasne situacije stigli i do poravnanja. Perićev udarac glavom nakon udarca iz kuta Ivušić je uspio samo kratko odbiti, a u startu na taj odbijanac najenergičniji je bio Galešić. Udarac iz kuta prethodio je i pobjedničkom pogotku Osijeka, a ubačaj Lovrića glavom je u mrežu spustio Topčagić. Gosti iz Zagreba bunili su se kod suca Titlića, koji je označio kako će se igrati jedna minuta nadoknade u prvom poluvremenu, a onda je po njenom isteku dopustio još dvije akcije domaćih i korner na isteku druge minute koji je doveo do pogotka.

Šibenik je prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u Prvoj HNL 2-1 (2-0) pobjedom protiv Slavena Belupa. U susretu u kojem je veliku ulogu imao vjetar koji je u prvom poluvremenu pomagao domaćima, a u drugom gostima, Šibenik je nakon prvih 45 minuta vodio sa 2-0 pogocima Ivice Vidovića (14) i Ivana Delića (37), da bi u nastavku Ante Crnac (65) uspio samo smanjiti na konačnih 2-1 iako u 53. minuti Krstanović nije uspio realizirati kazneni udarac, njegov pokušaj sjajno je zaustavio Rogić.

Oba svoja gola Šibenčani su postigli udarcima izvan kaznenog prostora. U 14. minuti Delić je uspio zadržati loptu iako je bio okružen trojicom gostujućih braniča te ju gurnuti do Vidovića koji je prizemnim udarcem sa 18 metara pogodio desni kut nemoćnog Šuška. Još efektniji je bio gol Delića za 2-0 u 37. minuti, njemu je loptu dodao Grezda, a uslijedio je neobranjiv udarac sa 20 metara u gornji desni kut. Pritisak gostiju urodio je plodom u 65. minuti kada je Goda prošao po lijevom krilu i uposlio Crnca koji je udarcem sa 10-ak metara svladao Rogića. U tom trenutku najbliži domaem vrataru bio je Krstanović koji mu je djelomično i zasmetao u intervenciji, ali ovaj put VAR je procijenio kako je sve bilo regularno.

Osmi Šibenik sada ima 29 bodova, jednim manje od sedmog Slavena Belupa, a tri više od devete Istre 1961.

