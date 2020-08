VIDEO Priveden kapetan Manchester Uniteda! Majstor se potukao na godišnjem

Engleski reprezentativac i kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire (27) priveden je na grčkom otoku Mikonos nakon fizičkog sukoba sa skupinom sunarodnjaka, a zatim i verbalnog napada na policijske službenike.

Kako prenose grčki i engleski mediji, kapetan Crvenih vragova, njegov brat i jedan od njihovih prijatelja sudjelovali su u fizičkom obračunu s drugom skupinom Engleza.

Kada je stigla policija, Maguire i još dvije osobe su bile vrlo uvredljive i agresivne. .

- Kada se svađa prekinuta, jedna od dvije skupine počela je verbalno maltretirati policijske časnike. U jednom trenutku jedan od trojice članova grupe je udario policajca i nastala je tučnjava - poručili su iz policije.

Engleski stoper je zajedno s još dvije osobe završio u pritvoru na hlađenju, a svi su optuženi za težak napad. Navodno su dvojica policajaca zadobila ozljede lica nakon što su ih bacili na zemlju i udarali nogama.

Tijekom dana sva trojica će se pojaviti pred tužiteljem. Maguire je stigao u United u srpnju 2019. iz Leicester Cityja za 87 milijuna eura čime je postao najskuplji branič na svijetu.

