VIDEO Poznati MMA borac iz BiH postao viralni hit, spriječio je pljačku u Londonu

Društvenim mrežama širi se snimka MMA borca iz Bosne i Hercegovine hrvatskog porijekla Ivana Skoke kako zaustavlja džepara u pokušaju pljačke na postaji Borough u južnom Londonu. Ovaj 190 cm visoki majstor jiu-jitsiua u utorak navečer oborio je pljačkaša koji je pokušao oteti mobitel putnici koja je ulazila u vlak.

- Čuo sam vrisak i svi su se okrenuli. Pomislio sam samo – što mogu učiniti da pomognem? U sekundi sam ga uhvatio za hoodicu, bacio na pod i zadržao polugom na ruci - ispričao je za Daily Mail.

VEZANI ČLANCI:

Skoko u Londonu drži tečajeve samoobrane, a dodao je kako je pokušavao smiriti delikventa kako ga ne bi ozlijedio dok ga je držao na tlu: "Ne poseži za oružjem. Profesionalac sam i ozlijedit ćeš se" - govorio mu je. Policija je kasnije u njegovim džepovima pronašla zahrđali čekić, za koji je Skoko mislio da je oružje, i dva mobitela.

British Champion Jiu-jitsu black belt Ivan Skoko stopped a robbery of a girl by this foreigner who had a hammer on him..@pickpocktlondon and skokoi_ on instagram pic.twitter.com/kUhcnMHaLV — Grifty (@TheGriftReport) October 30, 2025

Britanska prometna policija potvrdila je da je počinitelj uhićen zbog pokušaja krađe, posjedovanja oružja i preprodaje ukradene robe. "Iz dana u dan svjedočim krađama i frustrira me što ljudi ne reagiraju. Samo sam učinio ono što bi svatko trebao učiniti – pomogao sam osobi u nevolji" - rekao je Skoko.

On je višestruki pobjednik natjecanja poput British Opena, NAGA Londona i IBJJF London Fall Opena 2025.