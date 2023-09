VIDEO Potez ukrajinske tenisačice na udaru kritika: 'Kostjuk je drama queen, hoće li ikada prestati'

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk (WTA 45.) je na turniru u Tokiju s 2:1 u setovima (6:3, 3:6, 3:6) izgubila od ruske tenisačice Darije Kasatkine (WTA 15.). Međutim, meč nije toliko obilježila igra, koliko istočnoeuropska politika na terenu.

Poznato je da Kostjuk odbija geste poput rukovanja i fotografiranja s igračicama iz Rusije ili Bjelorusije. Tako primjerice nije htjela na kraju meča na Roland Garrosu pozdraviti Bjeloruskinju Arianu Sabalenku (WTA 1.). U Tokiju se slična situacija odigrala prije meča.

Tradicionalno je da se igračice zajedno fotografiraju prije početka meča. Međutim, Kostjuk je odbila stati u kadar s ruskom tenisačicom. Umjesto toga pričekala je da se Kasatkina sama fotografira sa sutkinjom, a zatim je isto učinila i ona.

Snimka događaja obišla je društvene mreže. Neki podupiru ovakvo izražavanje stavova tenisačice iz zemlje koja je žrtva ruske invazije već više od godinu i pol dana.

