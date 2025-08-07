VIDEO Poljud je proključao: Pogledajte trenutak kad je Ante Rebić ušao u igru

Utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja nije krenula po planu za splitske bijele. Nakon nekoliko propuštenih prilika, uključujući stativu Marka Livaje, uslijedio je šok. Gosti su u 36. minuti poveli fantastičnim pogotkom s 25 metara, a dio navijača zvižducima je ispratio igrače na poluvrijeme. Napetost je rasla i činilo se da bi europska večer mogla krenuti u krivom smjeru unatoč statusu favorita koji je Hajduk imao.

Ipak, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret. Već u 48. minuti, nakon sjajnog prodora Filipa Krovinovića, mladi Bruno Durdov poravnava na 1:1 i budi tribine. Pritisak Hajduka se nastavio, a nagrada je stigla u 63. minuti kada je Abdoulie Sanyang Bamba, tek što je ušao u igru, iskoristio pogrešku obrane i zabio za vodstvo od 2:1. Poljud je proključao, a momčad je pokazala karakter, stvorivši savršenu pozornicu za ono što je slijedilo.

Dok se na terenu odvijala drama, pogledi navijača bili su usmjereni prema zagrijavanju Ante Rebića. Svaki njegov korak praćen je s oduševljenjem, a kada ga je u 66. minuti trener Gonzalo Garcia pozvao s klupe, cijelim stadionom prolomio se huk odobravanja. Bio je to jasan znak da se sprema ulazak igrača čiji je dolazak ovog ljeta izazvao pravu euforiju u Splitu i od kojeg se imaju ogromna očekivanja.

U 69. minuti semafor je pokazao broj novog pojačanja. Rebić je kročio na travnjak umjesto strijelca Durdova, a cijeli je stadion ustao na noge. Gromoglasne ovacije i skandiranje "Rebić, Rebić!" odzvanjali su Poljudom. Iako je trener Garcia u najavi utakmice istaknuo da bivši reprezentativac još nije spreman, njegov ulazak bio je psihološki impuls za momčad i ispunjenje želja navijača koji u njemu vide ključnog čovjeka za visoke ambicije.



