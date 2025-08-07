Večernji list
FOTO Euforija na Poljudu: Evo kako izgleda splitska ljepotica na utakmici s Dinamom
Nogometaši Hajduka od 21 sat igraju prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
I ovoga puta tribine Poljuda bit će ispunjene do posljednjeg mjesta, za novi europski dvoboj tražila se karta više.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nakon svih silnih oluja koje su proteklih dana i tjedana nanosile štetu poljudskom travnjaku i konstrukciji, sada je sve u top stanju
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Na terenu je, kao da je spreman za igru, bio i Ivan Rakitić. Desna ruka prvog sportskog operativca Gorana Vučevića već je ovog ljeta često uveseljavao navijače dovođenjem novih pojačanja
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Zagrijavao se i Ante Rebić koji će susret započeti s klupe, ali mogao bi oći u nastavku.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Navijači se nadaju novoj dobroj predstavi Hajduka nakon prolaska protiv Zire u 2. pretkolu, ali i pobjede protiv Istre na startu HNL-a.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
