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'NA RUBU KARTONA'

Zlatko Dalić otkrio što Hrvatska treba promijeniti za utakmicu s Portugalom: 'Došli smo se boriti'

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 00:30

Za početak je otkrio kako će istrčati identična prva postava kao i protiv Gane u trećem kolu grupne-faze, a potom se okrenuo taktici za današnju utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat iza ponoći igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Pobjednik tog susreta u osmini finala igrat će protiv Španjolske koja je ranije svladala Austriju. Fokus ipak mora biti na ovoj utakmici, a u HRT-ovoj emsiji 'Americana' izbornik Zlatko Dalić otkrio je što će biti presudno za Hrvatsku.

Za početak je otkrio kako će istrčati identična prva postava kao i protiv Gane u trećem kolu grupne-faze, a potom se okrenuo taktici za današnju utakmicu:

Atmosfera uoči utakmice Hrvatske i Portugala

- Moramo biti agresivni u sredini terena, na granici kartona. Moramo biti gusti u bloku, a ako ne budemo imali posjed lopte, neće biti dobro. Moramo se znati odmoriti posjedom od faze obrane.

Potom se okrenuo i problemima koji očekuju obje reprezntacije: "Teško je igrati po ovakvoj vrućini. Trebat će puno energije i koncentracije tijekom svih 90 minuta."

Rekao je potom Dalić i kako vjeruje da njegova momčad može do novog dobrog rezultata.

- Želimo napraviti maksimum s naše strane. Moramo biti bolji i kvalitetniji nego prije, pokazati karakter. Došli smo ovdje boriti se i ostati što duže.

Za kraj je poslao poruku i navijačima: "Vjerujem u nas, u našu igru i u naše navijače koji će biti uz nas."
Ključne riječi
SP 2026. Portugalska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

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