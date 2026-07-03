Zlatko Dalić otkrio što Hrvatska treba promijeniti za utakmicu s Portugalom: 'Došli smo se boriti'

Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat iza ponoći igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Pobjednik tog susreta u osmini finala igrat će protiv Španjolske koja je ranije svladala Austriju. Fokus ipak mora biti na ovoj utakmici, a u HRT-ovoj emsiji 'Americana' izbornik Zlatko Dalić otkrio je što će biti presudno za Hrvatsku.

Za početak je otkrio kako će istrčati identična prva postava kao i protiv Gane u trećem kolu grupne-faze, a potom se okrenuo taktici za današnju utakmicu:

Atmosfera uoči utakmice Hrvatske i Portugala Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moramo biti agresivni u sredini terena, na granici kartona. Moramo biti gusti u bloku, a ako ne budemo imali posjed lopte, neće biti dobro. Moramo se znati odmoriti posjedom od faze obrane.

Potom se okrenuo i problemima koji očekuju obje reprezntacije: "Teško je igrati po ovakvoj vrućini. Trebat će puno energije i koncentracije tijekom svih 90 minuta."

Rekao je potom Dalić i kako vjeruje da njegova momčad može do novog dobrog rezultata.

- Želimo napraviti maksimum s naše strane. Moramo biti bolji i kvalitetniji nego prije, pokazati karakter. Došli smo ovdje boriti se i ostati što duže.

Za kraj je poslao poruku i navijačima: "Vjerujem u nas, u našu igru i u naše navijače koji će biti uz nas."