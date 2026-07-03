Senzacija iz Portugala uoči utakmice s Hrvatskom: 'Ovo je Ronaldov posljednji ples'

Prema navodima koje je uoči utakmice protiv Hrvatske u Torontu iznijela njegova sestra Kátia Aveiro, portugalski kapetan Cristiano Ronaldo mogao bi nakon Svjetskog prvenstva zaključiti reprezentativnu karijeru.

Kako je istaknula u izjavi za Sport TV, riječ je o mogućem “posljednjem plesu” u dresu Portugala te oproštaju od nacionalne momčadi nakon turnira 2026. godine. „Prema informacijama koje imam, možete se oprostiti. Ne danas, ali vjerujem da je ovo oproštaj. Mislim na reprezentaciju. Prema pouzdanom izvoru, ovo je ‘last dance’, Svjetsko prvenstvo“, poručila je Kátia Aveiro.

Ronaldo bi, prema tim navodima, trebao zaključiti reprezentativni put kao rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti Portugala, s 232 utakmice i 145 pogodaka, uz osvojene naslove Europskog prvenstva 2016. i dva naslova Lige nacija. Svjetsko prvenstvo i dalje je jedini veliki trofej koji mu nedostaje.

Sestra portugalske zvijezde dodatno je naglasila ponos na njegovu dugogodišnju karijeru, ali i otpornost na kritike: "Inteligentni ljudi, oni koji vole nogomet, moraju voljeti Ronalda. Oni su ti koji na kraju gube. Dominira više od 20 godina. Pogledajte gdje smo mi, obitelj Aveiro... i odakle dolazimo. Pogledajte patnju kroz koju je moja majka prošla... Mislite li da će kritike utjecati na našu sreću? Nikada!"

Osim toga, osvrnula se na Cristianove 23 godine (debitirao je 2003.) u portugalskoj reprezentaciji: "Najvažnije je uživati u ovih dvadesetak godina koje smo proživjeli. Nevjerojatno sam ponosna. Bila sam u Kataru, ovdje sam. To je golem izvor ponosa. Imam povjerenja i na kraju ćemo se smijati. On je samouvjeren, manje je nervozan od nas. Osjetila sam dobru energiju i samopouzdanje. Nas navijače to tješi. Možemo vjerovati. Španjolska u osmini finala? Tko god dođe, morat ćemo se suočiti s njima i moramo biti spremni." Portugal, da podsjetimo, večeras protiv Hrvatske traži plasman u osminu finala, gdje ga već čeka Španjolska.