VIDEO Pojavila se snimka Craiga Breena uoči nesreće u kojoj je izgubio život

Svijet relija u šoku je nakon vijesti kako je u nesreći u Loboru jučer prilikom trening vožnje pred nastup na Croatia Rallyju poginuo Irac Craig Breen (33). Sin bivšeg irskog prvaka Raya Breena, Craig započeo je svoju karting karijeru u Irskoj prije nego što je debitirao u reliju 2009. godine, kada je osvojio međunarodne, britanske i irske naslove Fiesta Sporting Trophy. Te je godine također okrunjen titulom irskog mladog vozača godine.

Rodom iz Waterforda, na jugoistoku Irske, pridružio se vrhunskoj kategoriji discipline, WRC-u, 2016. s Citroënom, osvojivši treće mjesto u Finskoj u svojoj prvoj sezoni u eliti. Iako nikada nije osvojio WRC pobjedu, Breen je između 2016. i 2023. osvojio ukupno devet postolja, uz šest drugih i tri treća mjesta.

Doing what he loved most..



Craig Breen's final test in Croatia today before he passed away.#WRC #seanknows pic.twitter.com/bA5rfWznmP