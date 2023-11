VIDEO Pogledajte što se Modriću dogodilo na treningu, suigrači su umirali od smijeha

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić prošle je subote u dobi od 38 godina i 47 dana odigrao svoju 500. utakmicu za Real Madrid te ujedno postao najstariji igrač u povijesti El Clasica.

Nakon toga je rekao da je ponosan što je to ostvario u pobjedi nad najvećim rivalom Barcelonom i to s kapetanskom vrpcom oko ruke i asistencijom za pobjednički gol.

Uoči nove utakmice Real Madrida, protiv Raye Vallecana, na društvenim je mrežama procurila snimka s treninga na kojoj se vidi kako je Modrić doživio malu nezgodu koja je zapravo svima bila šaljiva.

Kad je pokušao nogom dosegnuti visoku loptu, poskliznuo se i pao na stražnjicu, na što su se njegovi suigrači počeli hvatati za trbuh od smijeha.

Modrić slipped and the others couldn't stop laughing 😭 pic.twitter.com/vZdipZ32Ys