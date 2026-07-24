Bilo bi suludo da je Dinamo sad na vrhuncu forme, a i nije sve bilo tako sivo

Osluškujući "glas naroda" nakon Dinamove prve europske utakmice, lako se može steći dojam da su plavi u toj utakmici podbacili, čak i doživjeli debakl. No je li to doista tako?

Zagrebačka publika oduvijek je bila izbirljiva, pomalo i razmažena dobrim rezultatima, no ponekad treba realno sagledati širu sliku. Lijepo je biti ambiciozan, čak i poželjno, ali pretjerana ambicioznost ponekad može odvesti u pretjeranu negativnost.

Superliga jača od HNL-a

Dinamo ima dobar status u Europi, česti nastupi u skupinama europskih natjecanja kao i unosni transferi u svjetski poznate klubove plavima su izgradili sjajan renome, i to treba poštovati i njegovati. I zbog toga smo prošle sezone kritizirali trenera Marija Kovačevića što možda nije u potpunosti shvaćao veličinu kluba u koji je došao, da se ne može i ne smije protiv Celte, Lillea i Betisa postavljati toliko kukavički, a onda nakon utakmica djelovati kao čovjek koji je to i očekivao. I nije tu bio problem izgubiti od takvih momčadi, nego u tome što se izgubilo uvjerljivo, a da su pritom te momčadi izgledale kao na treningu, a plavi bez ispaljenog metka. Dinamo se ne smije tako postavljati i to navijači s pravom mogu kritizirati.

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No, s druge strane, ne treba baš uvijek biti kritičan, pogotovo ne na početku sezone. Dinamo protiv Thuna nije izgledao pretjerano uvjerljivo, nije to bila igra iz završnice prošle sezone, ali to je, zapravo, sasvim realno. Bilo bi suludo da su plavi već sad uhvatili vrhunac forme jer to bi značilo da nakon toga mogu samo padati. I onda u najvažnijim utakmicama, onima koje nose ozbiljan novac, ne bi bili pravi.

Da je Dinamo poražen od Švicaraca, da mu već sad prijeti ispadanje, jasno da bi kritike mogle imati smisla, ali to nije slučaj. Momčad Marija Kovačevića uspjela je izvući remi u gostima protiv prvaka Švicarske. Da, Thun možda nije zvučno ime, nije klub koji ima vitrine prepune trofeja, ali je prvak lige čiji je Uefin koeficijent bolji od našeg! Njihova Superliga nalazi se na 16. mjestu, a HNL na 22.! I istina je, otišli su im neki igrači, ali i dalje je to momčad koju moraš respektirati. I koja, usput rečeno, igra na umjetnoj travi, što nije nebitno u cijeloj priči. Svi koji igraju nogomet znaju da se teško u tako kratkom vremenu adaptirati na tu podlogu, lopta drukčije skače, putuje drukčijom brzinom... Uza sve to, ne treba zaboraviti da su plavi u toj utakmici bili bez dvojice iznimno važnih igrača s kraja prošle sezone: nije bilo Livakovića, koji je u Maksimiru bio na posudbi, kao ni Luke Stojkovića, koji odrađuje suspenziju. Neće ih, nažalost, biti ni u uzvratu, ali pred domaćom publikom koja daje vjetar u leđa, uvjereni smo, neće im ni trebati, jer Dinamo je jača momčad. Pokazao je to i u Švicarskoj, ako se sagleda objektivno, bez emocija i (pre)ambicioznih očekivanja, plavi su i na Stockhorn Areni imali više udaraca, više ozbiljnih prilika. Iako, ponavljamo, nisu briljirali, čega su i sami svjesni.

– Nismo dobro reagirali na "druge" lopte, bilo je puno prekida, nismo ih dobro branili, tako smo i primili gol. Imali smo dobrih situacija za pogodak, ali bili smo nemirni u završnici. Mislim da smo u drugom poluvremenu bili puno bolji, konkretniji, ali bilo je puno situacija koje smo morali završiti s udarcem po golu. Da smo izjednačujući gol zabili ranije, mislim da bismo uspjeli potpuno preokrenuti rezultat. Ali dobro, kako se utakmica odvijala, na kraju moramo biti zadovoljni s neodlučenim. Iako smo svjesni da možemo bolje – rekao je trener Kovačević.

Treba još pojačanja

Svi se nadamo da će u uzvratu biti bolje i da će se proći ta stepenica, ali isto tako treba istaknuti da plavima trebaju još neka pojačanja za ozbiljnije stvari. Situacija s golmanom mora se što prije riješiti, dovođenje Livakovića bilo bi idealno. Znamo da se na tome ozbiljno radi, ali treba imati spremnu i alternativu. Filipović u Švicarskoj nije ulijevao povjerenje, a kad je tako, nesigurni su onda i stoperi. Problem je i desna strana napada, Mateo Lisica jednostavno još uvijek nije uhvatio formu, nakon bolesti zbog koje je imao dulju stanku prošle sezone on izgleda neprepoznatljivo. S obzirom na to da je Bakrar, očito, na izlaznim vratima, a Dani Rodríguez potpuno nespreman i neće ga biti mjesecima, jasno je da tu treba još pokoje rješenje. A i još jedan kvalitetan veznjak ne bi bio naodmet...