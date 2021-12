VIDEO Evo svih detalja 'ludnice' Dinama i Istre: Čak tri crvena kartona u samo deset minuta!

U odgođenom susretu 4. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu Aldo Drosina pobijedio Istru 1961 sa 2-0, a bio je to dvoboj sa čak tri crvena kartona. Hrvatski prvak je utakmicu završio s devet igrača nakon što su isključeni Kevin Theophile-Catherine (80) i Bruno Petković (90+1), a crveni je dobio i netko od domaćih igrača s klupe. Bio je to susret s malo pravih prilika, ali i nevjerojatnom završnicom u kojoj smo vidjetli tri crvena kartona, poništeni pogodak iz jedanaesterca, te na koncu gol u praznu mrežu.

Dinamo je poveo golom Amera Gojaka u desetoj minuti. Oršić je ubacio iz kornera, lopta se odbila na rub kaznenog prostora do Ivanušeca koji je pucao, no loptu je na pet metara zaustavio Gojak te zabio za 1-0. Suci su signalizirali zaleđe, no nakon VAR provjere koja je trajala više od tri minute sudac Duje Strukan je pokazao na centar.

U 24. minuti Gojak je ponovo zabio i to petom, no ovoga puta pogodak je ispravno poništen zbog zaleđa. Naime, asistent Štefulj je bio ispred svih igrača Istre. Bila je to lijepa akcija "Modrih" i pogodak Gojaka petom, no ostalo je 1-0 za Dinamo. Najbolju priliku u prvom dijelu domaćin je imao u 40. minuti, no Lisica je pucao preko gola. Novu priliku Puljani su imali u 72. minuti, Lisica je odlično prošao, proslijedio za Belju, no Livaković je odlično reagirao.

U 80. minuti Dinamo je ostao s igračem manje nakon što je zbog drugog žutog isključen Theophile-Catherine. No, samo tri minuta kasnije gosti su dobili jedanaesterac.

Livaković je ispucao loptu, Petković je pobjegao domaćoj obrani, prošao vratara Lučića i pao. Sudac Strukan je pokazao na bijelu točku i dao žuti karton braniču Silvi zbog povlačenja. Međutim, nakon provjere u VAR sobi, poništen je žuti karton Silvi, a crveni je dobio vratar Lučić koji je oborio Petkovića.

NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Komnen Andric

Strukan je zbog prigovora pokazao i crveni karton nekome na domaćoj klupi. U igru je ušao drugi vratar Gonzalo Collao, Petković je pucao i zabio za 2-0. No, sudac Strukan je poništio pogodak i pokazao Petkoviću žuti zbog zastajkivanja. Kako mu je to bio drugi žuti, Dinamov napadač je morao napustiti teren.

U nastavku susreta Istra 1961 je pokušala izjednačiti s dva igrača više na terenu, ali je u posljednjim sekundama primila i drugi gol. Istra je imala korner, svi igrači domaćeg sastava stigli su u kazneni prostor gostiju, a Ristovski je u kontri pogodio u prazna vrata za potvrdu pobjede.

Dinamo se ovom pobjedom probio na drugo mjesto sa 37 bodova koliko ima i Rijeka na trećem mjestu. U vodstvu je Osijek s dva boda više, no "Modri" imaju i utakmicu manje. Hajduk je četvrti sa 34 boda i susretom manje. Istra je i dalje osma sa 18 bodova, a posljednji je Hrvatski dragovoljac sa sedam bodova.