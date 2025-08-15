Naši Portali
VIDEO Pogledajte kaos u kojem je trener Hajduka isključen, a klupa se skoro potukla s Albancima

VL
Autor
Vecernji.hr
15.08.2025.
09:43

Pogodak koji je podigao dosta prašine u redovima Hajduka bio je onaj Berishin u 111. minuti susreta. Poslije jednog napada bijelih Marko Livaja ostao je ležati u šesnaestercu domaćina, ali sudac nije odlučio prekinuti akciju Albanaca koji u lovu na rezultat nisu imali namjeru izbaciti loptu već su u kontri zatresli mrežu Hajduka.

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju. Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Pogodak koji je podigao dosta prašine u redovima Hajduka bio je onaj Berishin u 111. minuti susreta. Poslije jednog napada bijelih Marko Livaja ostao je ležati u šesnaestercu domaćina, ali sudac nije odlučio prekinuti akciju Albanaca koji u lovu na rezultat nisu imali namjeru izbaciti loptu već su u kontri zatresli mrežu Hajduka. 

Klupa Hajduka predvođena Gonzalom Garciom ekslopdirala je nakon primljenog pogotka koji je zajedno sa svojim stožerom utrčao u teren i tražio pravdu kod suca utakmice. Treba istaknuti kako je umalo došlo i do fizičkog obračuna s članovima Dinama, a na kraju svega je isključen trener Splićana. Video možete pogledati OVDJE

Dinamo City Gonzalo Garcia Hajduk Marko Livaja

Komentara 2

cane69
10:58 15.08.2025.

Potpuno ispravna odluka sudca i nogometaša Protivničke momčadi.Livaja je ostao sjediti na terenu i nije bila povreda za koju bi bila potrebna hitna intervencija lječnika.To što je Hajduk navikao na drugačiji tretman u HNLu to je več njihov problem.

jocker-3
11:19 15.08.2025.

Livaja je očekivao penal zato je sjeo na travu,umislio da igra u hr. ligu gdje mu sude svaki pad kao kod padavičara...

