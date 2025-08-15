VIDEO Pogledajte kaos u kojem je trener Hajduka isključen, a klupa se skoro potukla s Albancima

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju. Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Pogodak koji je podigao dosta prašine u redovima Hajduka bio je onaj Berishin u 111. minuti susreta. Poslije jednog napada bijelih Marko Livaja ostao je ležati u šesnaestercu domaćina, ali sudac nije odlučio prekinuti akciju Albanaca koji u lovu na rezultat nisu imali namjeru izbaciti loptu već su u kontri zatresli mrežu Hajduka.

Klupa Hajduka predvođena Gonzalom Garciom ekslopdirala je nakon primljenog pogotka koji je zajedno sa svojim stožerom utrčao u teren i tražio pravdu kod suca utakmice. Treba istaknuti kako je umalo došlo i do fizičkog obračuna s članovima Dinama, a na kraju svega je isključen trener Splićana. Video možete pogledati OVDJE.