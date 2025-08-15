Poraz Hajduka mogao bi upropastiti Hrvatsku! Bili smo na pragu velikog ostvarenja

Hrvatski nogomet ovoga ljeta, po svemu sudeći, doživljava barem djelomičnu renesansu. Godine napornog ljetnog "guljenja" kvalifikacijskih pretkola, ždrijebova i svega ostalog što pod taj foklor spada za neke klubove konačno donose rezultate. Uz malo sreće i jednu veliku beneficiju, hrvatski nogomet bio je pred ulaskom u društvo velikih. Nakon što je Rijeka prošla Shelbourne i izborila barem grupnu fazu Konferencijske lige, Hajduk se sinoć poskliznuo i gadno nastradao kod albanskog Dinamo Cityja. Da je završilo kako su navijači splitskog kluba planirali, sada bi ga samo pobjeda u dvomeču s poljskom Jagiellonijom dijelia od prvog ulaska u skupinu europskog kupa nakon 15 godina. No, Albanci su na njihovom nacionalnom stadionu, a popis Hajdukovih krvnika, sve redom renomiranih europskih gorostasa s bogatom tradicijom samo se nastavlja.

Da ponovimo, Dinamo je zarad sjajnog klupskog koeficijenta pronašao golemu sreću u nesreći zbog neosvajajanja domaćih trofeja. Rijeka je plavima, svojom dvostrukom krunom, donijela mogućnost da se izravno kvalificiraju u skupinu Europske lige. Krovna europska nogometna federacija jedno je mjesto, ono koje je pripalo Dinamu, dala neprvaku iz zemalja izvan kruga najboljih europskih nogometnih saveza. Dogodilo se i ono očekivano, a to je da je osvajač Konferencijske lige (Chelsea) izborio Europu kroz svoje nacionalno prvenstvo. Da je bio prvak, Dinamo bi već od 2. pretkola kvalifikacija krenuo na put do Lige prvaka. Rijeka je pokazala primjerom da se može iskoristiti "padobran", no onda bi i Rijeci, ali i ostalim našim klubovima bilo jako teško doći do neke od skupina.

Sve u svemu, sad kad je Dinamo sigurno u Europskoj, a Rijeka barem u Konferencijskoj ligi, nadali smo se da će Hajduku protiv Jagiellonije s uzvratom na Poljudu 28. kolovoza poći za rukom zatvoriti taj hrvatski trokut, Situacija je to koju do sada još nismo imali, a nećemo je ni imati još barem jedno ljeto. Poraz i ispadanje Hajduka u Tirani mogli bi zaista upropastiti hrvatski europski koeficijent. Sada će Dinamo i Rijeka morati dodatno zapeti kako bi svojim dobrim rezultatima podigli Hrvatsku s 21. mjesta na kojem smo trenutno na Uefinoj ljestvici nacionalnih saveza.

Naoko, Dinamo po brojnosti ima spreman kadar za natjecanje na dvije domaće i jednoj europskoj fronti. Rijeka će krenuti u završnu ofenzivu glede pojačavanja za jesen. Dakle, kvaliteta domaćeg nogometnog proizvoda ove sezone ne bi trebala patiti, a naši klubovi mogli bi u europskim skupinama igrati itekako zapažene uloge. Konačno...