Albanski mediji likuju poslije novog potopa i katastrofe Hajduka: Pročitajte što pišu u euforiji

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju. Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Dok u Hajduku i Dalmaciji tuguju zbog novog posrtaja, Albanci slave povijesni uspjeh Dinamo Cityja u europskim natjecanjima. Tamošnji portal Kohajone u naslovu piše "Dinamo u povijesnom uspjehu ušao u play-off Konferencijske lige, izbacio Hajduk". SportEkspres piše da je trener Dinama, Ilir Daja, čudotvorac, koji je ispisao povijest i prošao u play-off KL-a.

Balkanweb javlja da je Dinamo odigrao sjajnu utakmicu i izbacio "giganta Hajduk Split" iz Europe. Slično su Hajduk opisali i novinari GazetaExpress portala, koji pišu o tome da je fantastični Dinamo izbacio hrvatskog giganta iz Europe. Nažalost, Hajduk je posljednjih godina gigant samo na papiru, puno toga će se morati popraviti kako bi se vratili na stare staze slave.