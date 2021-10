VIDEO Pogledajte kako je UFC borac golim rukama uhvatio kradljivca automobila

Kevin Holland, UFC-ov borac srednje kategorije, jedno je jutro nazvao svoga trenera Shuga Dorseya i javio mu da će zakasniti na trening. Naime, borac je pratio osobu za koju je bio uvjeren da je ukrala nečiji automobil.

Sve se odvijalo nedaleko od trenerove kuće pa mu je njegov pulen javio i u kojoj se ulici nalazi. Trener je čuo nekakvu 'gužvu' nedaleko od svoga doma, a kada je sve utihnulo odlučio je provjeriti što se događa pa pronašao svoga učenika kako je oborio razbojnika.

UFC-ov borac zadržao je kradljivca automobila sve do dolaska policije.

Njegov trener je za MMA Junkie rekao da njegov učenik često pomaže ljudima u nevolji.

''On uvijek radi takve stvari, no ljudi znaju samo za ponešto. Javnosti je poznato samo ono što izađe u medijima. Postoji nekoliko situacija gdje je on pomogao raznoraznim osobama. To nije ništa novo za njega, on će uvijek pomoći nekome u nevolji.'', kaže Dorsey.