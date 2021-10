'Nisam pobjegao od Filipa Hrgovića! Njegov problem je što mu drugi kroje karijeru'

Filip Hrgović se u svibnju ove godine trebao boriti u najtežem meču karijere, gdje bi mu s druge strane bio Amerikanac Michael Hunter, no u posljednji trenutak je sve otkazano. Ali, čini se, nije zauvijek izgubljeno.

Naime, Hunter se oglasio i dao do znanja da nije bježao od Hrgovića, niti bi mu to ikad palo napamet.

- Uopće nisam pobjegao od njega! On je na kraju završio u meču s nekime tko nije uopće rangiran... Radi se o tome da Hrgović ne obavlja sam svoj posao i upravo je stoga stalno prisiljen na čekanje. Zato je i bio onako ljut. S druge strane, ja neću samo stajati i čekati da mi se u karijeri otvore neke nove stvari. Sam ću napraviti ono što je potrebno. I to upravo i radim. Ako mene pitate, mislim da je ta borba i dalje moguća ako Triller bude voljan uložiti novac i to realizirati. Morao sam učiniti istu stvari. Težak sam protivnik, borac protiv kojeg puno riskirate, a malo toga možete dobiti... Nazovite takvu situaciju kako hoćete - izjavio je za 3KingsBoxing trenutno peti boksač svijeta.

Potom je objasnio detaljnije situaciju iz svog kuta.

- I boks je posao, a moje je mišljenje da Eddie Hearn i Team Sauerland nisu najbolje surađivali jedni s drugima, a i odvratili su Triller od licitacije za honorar boraca. Eddie Hearn je na kraju bio jedina osoba s ponudom. Previše su otegnuli tu priču, a nisu nam nikad ni poslali email. Bio je to loše odrađen posao i za mene jedna lagana odluka. Moj originalni plan je bio da se s Hrgovićem borim na Trillerovoj priredbi, ali nisam nimalo dvojio oko toga što napraviti jednom kada sam čuo da iz Trillera ne žele imati nikakvog posla s takvim ljudima i da žele surađivati sa mnom osobno.

Za Filipa je ovaj potencijalni meč jako bitan jer bi se pobjednik borio za titulu koju je donedavno držao Anthony Joshua, a sada je u vlasništvu Oleksandra Usika. Ujedno, u prvom mahu borci su trebali podijeliti 606.666 američkih dolara, od čega bi Hrgoviću pripalo 40 posto.

