Dalić, Kek, Bjelica i brojni drugi poznati stižu u Novigrad, prikazat će se film o Ćiri Blaževiću

Sabahudin Topalbećirević, idejni tvorac i osnivač etablirane sarajevske sportske konferencije Simposar, odlučio je ovo događanje proširiti i na Hrvatsku. Tako će se prvo hrvatsko izdanje Simposara održati u istarskom Novigradu i to uz nazočnost velikih regionalnih sportskih imena.

Kako nam je rekao sam idejni tvorac, ljudi iz Novigrada godinama su dolazili na Simposar u Sarajevo pa je popularni Baho donio odluku da upravo jedno od najljepših turističkih mjesta Istre bude hrvatski domaćin ovog međunarodnog sportskog projekta.

Sarajevskih 14 izdanja

Tako će od 11. do 13. svibnja Aminess Maestral Istra i Novigrad biti domaćini velikog sportskog okupljanja koje će spojiti vrhunska imena sporta, poznate trenere, stručnjake, sportske liječnike, predstavnike medija i sportske radnike iz cijele regije. U mediteranskom ambijentu, uz more i bazen, Simposar će donijeti priče o spoju sporta, emocija, stručnog znanja i natjecateljskog prestiža, po čemu je sarajevski Simposar u svojih 14. dosadašnjih izdanja već i međunarodno prepoznatljiv.

Posebna atrakcija prvog dana, uz svečanost otvorenja, bit će projekcija filma o Miroslavu Ćiri Blaževiću, legendi svjetskog nogometa, čovjeku koji je Hrvatsku doveo do povijesnog trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, a Bosni i Hercegovini, dok je vodio njenu reprezentaciju, vratio integritet, ponos i zajedništvo. Upravo zato film o Ćiri nosi posebnu emociju i dodatnu motivaciju za obje reprezentacije pred nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Drugi dan Simposara u Novigradu donosi bogat i sadržajno snažan konferencijski program, uz niz atraktivnih panela na kojima će o najvažnijim temama današnjeg sporta govoriti neka od najpoznatijih imena iz regije. Nazočne očekuju razgovori o modernom treneru, Svjetskom prvenstvu 2026., pritisku javnosti, razvoju talenata, odnosu kluba i reprezentacije, sportskoj medicini i mentalitetu pobjednika.

Kao sudionici Simposara najavljeni su Zlatko Dalić, Matjaž Kek, Igor Bišćan, Nenad Bjelica, Zoran Zekić, Joško Jeličić, Rade Bogdanović, Damir Skomina, Ivica Tucak, Peter Vilfan, Bogdan Tanjević, Željko Pavličević, Željko Jerkov, Predrag Pašić, Haris Škoro, Elvir Bolić, dr. Rusmir Mesihović i dr. Ivan Rakovac, uz još mnoga poznata imena iz svijeta sporta, medicine i javnog života. U Novigrad dolaze i čelnici Hrvatskog nogometnog saveza i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, što ovom događaju daje dodatnu važnost i težinu.

"Švabo iz Sarajeva"

– Simposar u Novigradu neće biti samo sportski događaj nego i susret liderstva, iskustva, inspiracije i velikih priča, uz ekskluzivne panele, VIP druženja i jedinstven mediteranski ambijent. Novigrad će tih dana biti mjesto na kojem sport govori jezikom pobjednika, ali i emocije, zajedništva i vizije – kaže Sabahudin Topalbećirević, najpopularniji bosanskohercegovački novinar.

Osim dokumentarnog filma o Miroslavu Ćiri Blaževiću ("Nikad ispričana priča") Topalbećirević je snimio sjajan dokumentarac o jednoj od najvećih hrvatskih sportskih zvijezda, o Toniju Kukoču, nazvavši ga "Čarobna sedmica." U njemu, a to je doista bila Bahina ekskluziva, o svom bivšem suigraču iz Chicago Bullsa govori i najveći od najvećih košarkaša Michael Jordan. Režirao je Baho i životnu i trenersku priču legendarnog BiH nogometnog trenera Ivice Osima, o njegovu putu od Sarajeva do Japana ("Švabo iz Sarajeva") te o nastanku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u najtežim ratnim uvjetima kao i o njenu plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Brazilu ("Naša brazilska priča").