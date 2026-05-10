Bio sam jako tiho i sramežljivo dijete, nisam ulazio u sukobe. Ljudi ne bi mogli povezati tog dječaka i sadašnjeg Nikolu

Već točno deset godina svi znamo za Nikolu Grmoju jer je te 2016. postao saborski zastupnik Mosta, što je označilo njegovo stupanje na nacionalnu političku scenu. I otad se njega u sabornici – i vidi i čuje. Uvijek je među najaktivnijima. I najglasnijima. Zato je onda i bilo posve logično da nakon funkcije političkog tajnika stranke prije pola godine postane novi predsjednik Mosta, zamijenivši na toj funkciji Božu Petrova. Stranka je to kojoj nije manjkalo niti joj još manjka jakih individualaca, no moglo bi se reći da je upravo Grmoja, inače profesor povijesti i sociologije, u velikoj mjeri davao ritam Mostu, a taj je ritam imao snažan, prodoran ton i brz tempo. Često bi to nalikovalo na onaj iskonski zvuk bubnjeva od kojeg sve podrhtava. Zna se on verbalno razgoropaditi. Razjariti ga najviše mogu vladajući, posebno HDZ-ovci i premijer Andrej Plenković, kojima nemilice vadi mast i uporno nabraja svaki politički grijeh. Iako je tih grijeha, prečesto gotovo sijamski vezanih za razne oblike korupcije, već toliko da se čovjek u svemu tome lako pogubi, Grmoja ništa ne zaboravlja.